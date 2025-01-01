Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Фа-Соль
Фа-Соль, 2023: актеры и роли
Фа-Соль, 2023: актеры и роли
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Режиссер
Евгения Куль
Evgeniya Kul
В ролях
Елена Яковлева
Elena Yakovleva
Сергей Горобченко
Sergey Gorobchenko
Екатерина Стриженова
Армен Адилханян
Лариса Удовиченко
Ольга Красько
Евгения Осипова
Evgenija Andreevna Osipova
Борис Галкин
Владимир Носик
Максим Иванов
Сергей Аброскин
Александр Пашутин
Aleksandr Pashutin
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Новый ухажер из прошлого и смертельная угроза: что покажут в 5 сезоне «Спасской»
А мишка то пошел по стопам Уайта: зрители увидели в «Маша и Медведе» дерзкую отсылку к «Во все тяжкие»
Почему режиссер советского «Шерлока Холмса» пожалел о роли для Михалкова: на съемках дело дошло до грубости и криков
Пропал культовый человек: первую серию новой «Москва слезам не верит» пересняли — изначально было лучше
«Меня это очень злит»: Алисента из «Дома дракона» назвала «отвратительными» фанатов «Игры престолов»
«Хотелось врезать чем-нибудь тяжелым»: эти актеры превращают жизнь массовки в настоящий ад
«Ты мне всю жизнь поломал!»: экс-сотрудник полиции «сцепился» с Устюговым — причина в «Ментовских войнах»
Экранизация Life is Strange получила идеального режиссера: могла бы стать хитом, но в России сериал запретят
Из третьего «Холопа» убрали ключевую героиню: все разрешилось в первый день съемок
Психотест по советским «Девчатам»: честно ответьте на 5 вопросов и узнайте кто вы — Анфиса или Тося
«Общак» снова в деле: у «Лихих» появится более серьезное продолжение — теперь действительно сняли в Хабаровске
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667