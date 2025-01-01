Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Фа-Соль Фа-Соль, 2023: актеры и роли

Фа-Соль, 2023: актеры и роли

Билеты
Вся информация о фильме
Режиссер
Евгения Куль Evgeniya Kul
В ролях
Елена Яковлева Елена Яковлева Elena Yakovleva Сергей Горобченко Сергей Горобченко Sergey Gorobchenko Екатерина Стриженова Екатерина Стриженова Армен Адилханян Лариса Удовиченко Лариса Удовиченко Ольга Красько Ольга Красько Евгения Осипова Евгения Осипова Evgenija Andreevna Osipova Борис Галкин Борис Галкин Владимир Носик Владимир Носик Максим Иванов Максим Иванов Сергей Аброскин Сергей Аброскин Александр Пашутин Александр Пашутин Aleksandr Pashutin
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Новый ухажер из прошлого и смертельная угроза: что покажут в 5 сезоне «Спасской»
А мишка то пошел по стопам Уайта: зрители увидели в «Маша и Медведе» дерзкую отсылку к «Во все тяжкие»
Почему режиссер советского «Шерлока Холмса» пожалел о роли для Михалкова: на съемках дело дошло до грубости и криков
Пропал культовый человек: первую серию новой «Москва слезам не верит» пересняли — изначально было лучше
«Меня это очень злит»: Алисента из «Дома дракона» назвала «отвратительными» фанатов «Игры престолов»
«Хотелось врезать чем-нибудь тяжелым»: эти актеры превращают жизнь массовки в настоящий ад
«Ты мне всю жизнь поломал!»: экс-сотрудник полиции «сцепился» с Устюговым — причина в «Ментовских войнах»
Экранизация Life is Strange получила идеального режиссера: могла бы стать хитом, но в России сериал запретят
Из третьего «Холопа» убрали ключевую героиню: все разрешилось в первый день съемок
Психотест по советским «Девчатам»: честно ответьте на 5 вопросов и узнайте кто вы — Анфиса или Тося
«Общак» снова в деле: у «Лихих» появится более серьезное продолжение — теперь действительно сняли в Хабаровске
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше