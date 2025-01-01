Меню
Фильмы
Пациент номер 1
Пациент номер 1, 2023: актеры и роли
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Вся информация о фильме
Режиссер
Резо Гигинеишвили
Rezo Gigineishvili
В ролях
Александр Филиппенко
Aleksandr Filippenko
Ольга Макеева
Olga Makeeva
Инна Чурикова
Inna Churikova
Игорь Черневич
Владимир Стеклов
Сергей Гилев
Ирина Купченко
Irina Kupchenko
Сергей Степин
