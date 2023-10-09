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Patient No. 1

Пациент номер 1, 2023

2023 / Грузия / Россия
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о выходе в прокат
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Резо Гигинеишвили
Резо Гигинеишвили
В ролях
Александр Филиппенко
Александр Филиппенко
Ольга Макеева
Ольга Макеева
Инна Чурикова
Инна Чурикова
Игорь Черневич
Игорь Черневич
Владимир Стеклов
Владимир Стеклов
Все актеры и съемочная группа
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Александр Филиппенко держится за власть в трейлере фильма «Пациент номер один» Байопик о последних днях генсека ЦК КПСС Константина Черненко.
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9 октября 2023 14:20
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