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Пациент номер 1
8.1
Пациент номер 1
, 2023
Patient No. 1
Грузия, Россия / драма / 18+
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Трейлеры
8.1
Пациент номер 1
Трейлер
Трейлер
В ролях
Александр Филиппенко
Gensek
Ольга Макеева
Sasha
Инна Чурикова
Zhena Genseka
Игорь Черневич
Rodionov
Владимир Стеклов
Сергей Гилев
Molodoy
Ирина Купченко
Mat Sashi
Сергей Степин
Olga Dzyura
Medsestra
Андрей Харыбин
Ogarenkov
Aleksandr Kuznetsov
Militsioner
Евгений Перевалов
Andrey
Режиссер
Резо Гигинеишвили
Сценарист
Резо Гигинеишвили
,
Александр Родионов
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Грузия / Россия
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
6 октября 2023
Производство
Independent Film Project
Другие названия
Patient No. 1, Patient #1, Patient n°1, Patsient#1, Пациент Но. 1, Пациент #1
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Рейтинг фильма
8.1
Оцените
15
голосов
7.3
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Обновлено 18 февраля 2026
Трейлеры фильма
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Пациент номер 1
Трейлер
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Новости о фильме
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