Киноафиша Фильмы Хильма Хильма, 2022: актеры и роли

Хильма, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лассе Халльстрем Лассе Халльстрем Lasse Hallström
В ролях
Лили Коул Лили Коул Lily Cole Мейв Дермоди Мейв Дермоди Maeve Dermody Том Влашиха Том Влашиха Tom Wlaschiha Лена Олин Лена Олин Lena Olin Мартин Вальстрём Мартин Вальстрём Martin Wallström Моа Стефансдоттер Моа Стефансдоттер Moa Stefansdotter Вайдотас Мартинайтис Vaidotas Martinaitis Витаутас Каниусонис Vytautas Kaniusonis Айсте Диржюте Айсте Диржюте Aiste Dirziute Клер Холман Клер Холман Clare Holman
