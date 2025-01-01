Меню
Фильмы
Хильма
Хильма, 2022: актеры и роли
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Режиссер
Лассе Халльстрем
Lasse Hallström
В ролях
Лили Коул
Lily Cole
Мейв Дермоди
Maeve Dermody
Том Влашиха
Tom Wlaschiha
Лена Олин
Lena Olin
Мартин Вальстрём
Martin Wallström
Моа Стефансдоттер
Moa Stefansdotter
Вайдотас Мартинайтис
Vaidotas Martinaitis
Витаутас Каниусонис
Vytautas Kaniusonis
Айсте Диржюте
Aiste Dirziute
Клер Холман
Clare Holman
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Токсичный мститель
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
Почему у Джексона именно Гэндальф короновал Арагорна? Те, кто читал Толкина, знают, что сцена была совершенно другой
Первая неделя сентября будет жаркой: когда выйдет новый сезон «Клюквенного щербета» и других культовых дизи?
Если надоело пересматривать культовые хиты, ловите подборку из 6 свежих исторических сериалов: есть и шедевр от HBO
Цена вопроса — 1.3 млн рублей: какие часы у Брэда Питта в «Формуле-1» — модель придумали специально для фильма
Ответите на 5/5 вопросов — возьмите с полки пирожок: угадайте фильмы СССР по кадрам с выпечкой (тест)
Из седого старичка в мини-версию Гоголя: почему профессор Флитвик резко сменил имидж в «Гарри Поттере»
Тест ко дню рождения Евгения Леонова: только знатоки ответят на 5/5 вопросов о его ролях
«Одна из лучших экранизаций»: новый фильм по Кингу затмил «Сияние» и «Оно» — поставили в один ряд с «Зеленой милей»
На экране — супергерои, в жизни — рутина: реальные криминалисты не могут смотреть «След» без смеха (ни грамма правды)
Один эпизод — и вы уже втянулись: 6 сериалов о материнстве без прикрас, которые поддержат не хуже психолога
Теперь понятно, откуда у Шилова «Беретта»: этот момент из 1-й серии 1-го сезона «Ментовских войн» многие забывают
