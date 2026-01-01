Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Мейв Дермоди
Maeve Dermody
Киноафиша
Персоны
Мейв Дермоди
Мейв Дермоди
Maeve Dermody
Дата рождения
2 ноября 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Актёр ужасов
Биография Мейва Дермоди
Родилась 2 ноября 1985 года. Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия.
Развернуть
Популярные фильмы
8.2
Леди-детектив мисс Фрайни Фишер
(2012)
7.6
И никого не стало
(2015)
7.0
Хроники Франкенштейна
(2015)
Фильмография Мейва Дермоди
6.1
Жизнь может быть мечтой
Life Could Be a Dream
драма
2026, Австралия
Смотреть трейлер
6
Хильма
Hilma
биография, драма
2022, Швеция
6.1
Чудовище должно умереть
криминал
2021, Великобритания
5.6
Таинственный сад
The Secret Garden
фэнтези, драма, семейный
2020, Великобритания / Франция
Смотреть трейлер
5.7
2:22
2:22
триллер
2017, США / Австралия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
3.8
Страх темноты
The Fear of Darkness
триллер
2016, Австралия
Смотреть трейлер
Рецензия
7
Хроники Франкенштейна
драма, криминал, ужасы
2015, Великобритания
7.6
И никого не стало
криминал, детектив, мини-сериал
2015, Великобритания
Показать еще
Воду после риса лью не в раковину, а на лицо: пара минут – и кожа сияет как у молоденькой кореянки даже без дорогого SPA
Нужно ли ногтям отдыхать от гель-лака? Раньше ломала голову, а теперь знаю точно – мастер поставила точку в спорах
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»
Почему в старости мы остаемся одни? 10 жизненных уроков от Алисы Фрейндлих, которые люди осознают слишком поздно
Штирлиц шел по Берну и наткнулся на вывеску на чистом русском: спустя 53 года главному ляпу «17 мгновений» нашлось объяснение
5 дорам от Netflix, идеальных от первой до последней минуты — такие и друзьям посоветовать не стыдно: у двух рейтинг 8,7 на IMDb
Сюжет а-ля «Невский», но в главной роли Колесников: после выхода этого детектива 6-й сезон «Первого отдела» не жду
Думаете, в СССР аниме не было? А вот и нет: этот тайтл смотрели еще в 69-м – и он до сих пор «на высоте»
Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить