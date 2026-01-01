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Мейв Дермоди
Мейв Дермоди Maeve Dermody
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Мейв Дермоди

Maeve Dermody

Дата рождения
2 ноября 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Актёр ужасов

Биография Мейва Дермоди

Родилась 2 ноября 1985 года. Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия.

Популярные фильмы

Леди-детектив мисс Фрайни Фишер 8.2
Леди-детектив мисс Фрайни Фишер (2012)
И никого не стало 7.6
И никого не стало (2015)
Хроники Франкенштейна 7.0
Хроники Франкенштейна (2015)

Фильмография Мейва Дермоди

Жизнь может быть мечтой 6.1
Жизнь может быть мечтой Life Could Be a Dream
драма 2026, Австралия
Смотреть трейлер
Хильма 6
Хильма Hilma
биография, драма 2022, Швеция
Чудовище должно умереть 6.1
Чудовище должно умереть
криминал 2021, Великобритания
Таинственный сад 5.6
Таинственный сад The Secret Garden
фэнтези, драма, семейный 2020, Великобритания / Франция
Смотреть трейлер
2:22 5.7
2:22 2:22
триллер 2017, США / Австралия
Смотреть трейлер Рецензия
Страх темноты 3.8
Страх темноты The Fear of Darkness
триллер 2016, Австралия
Смотреть трейлер Рецензия
Хроники Франкенштейна 7
Хроники Франкенштейна
драма, криминал, ужасы 2015, Великобритания
И никого не стало 7.6
И никого не стало
криминал, детектив, мини-сериал 2015, Великобритания
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