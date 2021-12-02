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Мартин Вальстрём
Мартин Вальстрём
Martin Wallström
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Мартин Вальстрём
Martin Wallström
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Дата рождения
7 июля 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Уддевалла, Швеция
Рост
181 см
Биография Мартина Вальстрёма
Родился 7 июля 1983 года. Уддевалла, Швеция.
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Фильмография Мартина Вальстрёма
Пепел в снегу
драма, исторический
2018, США / Литва
6.0
Шальные деньги: Роскошная жизнь
триллер, криминал
2013, Швеция
6.0
Эго
драма
2013, Швеция
6.0
В космосе чувств не бывает
мелодрама, драма, комедия
2010, Швеция
7.0
К чему-то прекрасному
драма
2009, Швеция
7.0
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Производство уже началось.
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2 декабря 2021 16:03
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