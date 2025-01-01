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Вся информация о фильме
Режиссер
Мани Хагиги
Mani Haghighi
В ролях
Таране Алидости
Taraneh Alidoosti
Навид Мохаммадзаде
Navid Mohammadzadeh
Али Багери
Ali Bagheri
Вахид Агапур
Vahid Aghapour
Саид Чангизян
Saeed Changizian
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