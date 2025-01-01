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Киноафиша Фильмы Вычитание Вычитание, 2022: актеры и роли

Вычитание, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мани Хагиги Мани Хагиги Mani Haghighi
В ролях
Таране Алидости Таране Алидости Taraneh Alidoosti Навид Мохаммадзаде Навид Мохаммадзаде Navid Mohammadzadeh Али Багери Али Багери Ali Bagheri Вахид Агапур Вахид Агапур Vahid Aghapour Саид Чангизян Саид Чангизян Saeed Changizian
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