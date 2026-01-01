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Навид Мохаммадзаде
Навид Мохаммадзаде Navid Mohammadzadeh
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Навид Мохаммадзаде

Navid Mohammadzadeh

Дата рождения
6 апреля 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Тегеран, Иран
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Романтический герой

Популярные фильмы

Зависимые 7.8
Зависимые (2019)
Надзиратель 7.4
Надзиратель (2019)
За стеной 7.3
За стеной (2022)

Фильмография Навид Мохаммадзаде

За стеной 7.3
За стеной Shab, Dakheli, Divar.
драма 2022, Иран
Вычитание 6.8
Вычитание Subtraction
драма, детектив 2022, Иран
Смотреть трейлер
Зависимые 7.8
Зависимые Metri Shesh Va Nim / Metri Shesho Nim
боевик, криминал, драма 2019, Иран
Надзиратель 7.4
Надзиратель The Warden
драма, мелодрама, мистика, триллер 2019, Иран
Нахид 6.3
Нахид Nahid
драма 2015, Иран
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