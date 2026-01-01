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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Навид Мохаммадзаде
Navid Mohammadzadeh
Киноафиша
Персоны
Навид Мохаммадзаде
Навид Мохаммадзаде
Navid Mohammadzadeh
Дата рождения
6 апреля 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Тегеран, Иран
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.8
Зависимые
(2019)
7.4
Надзиратель
(2019)
7.3
За стеной
(2022)
Фильмография Навид Мохаммадзаде
7.3
За стеной
Shab, Dakheli, Divar.
драма
2022, Иран
6.8
Вычитание
Subtraction
драма, детектив
2022, Иран
Смотреть трейлер
7.8
Зависимые
Metri Shesh Va Nim / Metri Shesho Nim
боевик, криминал, драма
2019, Иран
7.4
Надзиратель
The Warden
драма, мелодрама, мистика, триллер
2019, Иран
6.3
Нахид
Nahid
драма
2015, Иран
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