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Фильмография
Дэйн Сэд
Dain Said
Киноафиша
Персоны
Дэйн Сэд
Дэйн Сэд
Dain Said
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Популярные фильмы
Астрал. 13-й этаж
(2022)
5.5
Превращения
(2016)
5.3
Фильмография Дэйн Сэд
Жанр
Все
Детектив
Триллер
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2022
2016
Все
2
Фильмы
2
Сценарист
1
Режиссер
2
5.5
Астрал. 13-й этаж
Blood Flower
фэнтези, ужасы, детектив
2022, Малайзия
5.3
Превращения
Interchange
триллер, фэнтези
2016, Малайзия
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