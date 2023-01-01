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Дэйн Сэд
Дэйн Сэд Dain Said
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Дэйн Сэд

Dain Said

Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер

Популярные фильмы

Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж (2022)
5.5
Превращения
Превращения (2016)
5.3

Фильмография Дэйн Сэд

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 2 Сценарист 1 Режиссер 2
Астрал. 13-й этаж 5.5
Астрал. 13-й этаж Blood Flower
фэнтези, ужасы, детектив 2022, Малайзия
Превращения 5.3
Превращения Interchange
триллер, фэнтези 2016, Малайзия
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