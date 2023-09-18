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Астрал. 13-й этаж Астрал. 13-й этаж
Киноафиша Фильмы Астрал. 13-й этаж Отзывы о фильме «Астрал. 13-й этаж»
Blood Flower Астрал. 13-й этаж 2022 / Малайзия
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Астрал. 13-й этаж»

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Андрей Минеев 18 сентября 2023, 09:54
Оценка
Вообще не стоит идти, ни сюжета нечего нету в этом фильме он вызывает не страх а больше отвращение, мне жаль что авторы астрала так сильно скатились в низ
18 сентября 2023, 09:54 Ответить
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