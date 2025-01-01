Меню
Награды и номинации фильма Пир Бабетты 1987

Оскар 1988 Оскар 1988
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Каннский кинофестиваль 1987 Каннский кинофестиваль 1987
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Победитель
Золотой глобус 1989 Золотой глобус 1989
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Best Direction
Номинант
