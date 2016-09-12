Саамская кровь, 2016

История о сложном моменте из жизни 14-летней девушки Элле-Марии, принадлежащей к народности саамы. В 1930-х годах она попадает в шведскую деревенскую школу, где ее заставляют забыть об обычаях своего народа и языке. Как взрослые, так и одноклассники презирают ее происхождение и издеваются над ней. Это необычным образом сказывается на ней. Вместо ненависти к обидчикам у девушки пробуждается желание стать одной из них и отречься от своих корней.