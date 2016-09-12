Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Саамская кровь Саамская кровь
Киноафиша Фильмы Саамская кровь
Sameblod

Саамская кровь, 2016

2016 / Норвегия
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В 1930-х годах в Лапландии 14-летняя девочка из числа коренных саамов, Элле-Марья, покидает семейные земли и оленеводческий лагерь, чтобы вместе с младшей сестрой Ньенной посещать удаленную школу-интернат. В интернате царит расизм и ненависть к саамам, которым запрещено даже говорить на родном языке. Элле-Марья является одной из самых одаренных учениц, но доступ к высшему образованию ей закрыт из-за происхождения, а болезненный визит группы шведских антропологов, сопряженный с травмирующим опытом, станет резким напоминанием о жестоких предрассудках в обществе. Постепенно терпение девушки иссякает, и она решается на побег…

  • Роли всех саамских персонажей в фильме исполняются настоящими саамами.
  • Большинство оскорблений, которые мальчики выкрикивают в адрес Элле-Марьи в ее родной деревни, сценаристка и режиссер Аманда Кернелл слышала в юности.
  • В течение двадцатого века саамы изображались дикарям. Шведское общество в целом считало их низшими, глупыми и неспособными выжить в цивилизованном городе. С одной стороны, они постоянно пытались ассимилировать саамов, но с другой стороны, они считали, что саамы должны быть изолированы и оставаться в своем традиционном образе жизни, поэтому они никогда не переставали подчеркивать разницу между ними.

История о сложном моменте из жизни 14-летней девушки Элле-Марии, принадлежащей к народности саамы. В 1930-х годах она попадает в шведскую деревенскую школу, где ее заставляют забыть об обычаях своего народа и языке. Как взрослые, так и одноклассники презирают ее происхождение и издеваются над ней. Это необычным образом сказывается на ней. Вместо ненависти к обидчикам у девушки пробуждается желание стать одной из них и отречься от своих корней. 

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 12 сентября 2016
Возраст 16+
Режиссер
Аманда Кернелл
В ролях
Олле Сарри
Олле Сарри
Ханна Альстрём
Ханна Альстрём
Андерс Берг
Малин Крепин
Малин Крепин
Лина Сесилия Спэррок
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Саамская кровь 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Саамская кровь смотреть онлайн

Саамская кровь
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Приложение киноафиши