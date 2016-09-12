Саамская кровь, 2016

В 1930-х годах в Лапландии 14-летняя девочка из числа коренных саамов, Элле-Марья, покидает семейные земли и оленеводческий лагерь, чтобы вместе с младшей сестрой Ньенной посещать удаленную школу-интернат. В интернате царит расизм и ненависть к саамам, которым запрещено даже говорить на родном языке. Элле-Марья является одной из самых одаренных учениц, но доступ к высшему образованию ей закрыт из-за происхождения, а болезненный визит группы шведских антропологов, сопряженный с травмирующим опытом, станет резким напоминанием о жестоких предрассудках в обществе. Постепенно терпение девушки иссякает, и она решается на побег…
История о сложном моменте из жизни 14-летней девушки Элле-Марии, принадлежащей к народности саамы. В 1930-х годах она попадает в шведскую деревенскую школу, где ее заставляют забыть об обычаях своего народа и языке. Как взрослые, так и одноклассники презирают ее происхождение и издеваются над ней. Это необычным образом сказывается на ней. Вместо ненависти к обидчикам у девушки пробуждается желание стать одной из них и отречься от своих корней.