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438 дней, 2019

2019 / Швеция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Июнь 2011 года. Двое независимых шведских журналистов Йохан и Мартин решают сделать эксклюзивный репортаж о мятежной эфиопской провинции Огаден, где правительственные войска ведут войну с повстанцами Национального фронта освобождения Огадена. Чтобы накопать компромат на известного шведского политика Карла Бильдта, имевшего отношение к компании, занимающейся разведкой нефти в странах Африки, Йохан и Мартин проникают в Огаден с помощью повстанцев. Однако вскоре их ловят, и у журналистов остается одна надежда – что их вытащат те, под кого они копали.

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 30 сентября 2021
Премьера в мире 30 августа 2019
Возраст 18+
Режиссер
Йеспер Гансландт
Йеспер Гансландт
В ролях
Густаф Скарсгард
Густаф Скарсгард
Матиас Варела
Матиас Варела
Йеспер Гансландт
Йеспер Гансландт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 438 дней 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 20:34
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