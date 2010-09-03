Жизнь 18-летнего Симона с синдромом Аспергера перевернулась с ног на голову, когда его брата Сэма бросила девушка. Для нормального существования Симону нужна некая структура. Ему необходимо, чтобы все было на своих местах: распорядок дня, еда, одежда, — неделя за неделей. Именно Сэм постоянно заботился о брате. А когда Сэм впал в депрессию из-за своей девушки, мир Симона обратился в хаос. Симон пытается вернуть всё на круги своя и ставит себе задачу: найти Сэму новую девушку.
I rymden finns inga känslor, Simple Simon, Aşkın Formülü Yok, Avaruudessa ei ole tunteita, Csajvadászat, Eilinis Saimonas, En el espacio no hay sentimientos, I rommet finnes ingen følelser, I rommet fins ingen følelser, Im Weltraum gibt es keine Gefühle, În spatiu nu sunt sentimente, Jednostavni Simon, Moj brat Simon, No Espaço Não Existem Sentimentos, Simon en Sam, Simonuv vesmír, W kosmosie nie ma uczuć, В космосе чувств не бывает, シンプル・シモン, 简单西蒙, I rummet findes ingen følelser