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Постер фильма В космосе чувств не бывает
7.0
В космосе чувств не бывает - Трейлер
Киноафиша Фильмы В космосе чувств не бывает
7.0

В космосе чувств не бывает

, 2010
I rymden finns inga känslor
Швеция / мелодрама, драма, комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма В космосе чувств не бывает
7.0
В космосе чувств не бывает - Трейлер
В космосе чувств не бывает  Трейлер

О фильме

Жизнь 18-летнего Симона с синдромом Аспергера перевернулась с ног на голову, когда его брата Сэма бросила девушка. Для нормального существования Симону нужна некая структура. Ему необходимо, чтобы все было на своих местах: распорядок дня, еда, одежда, — неделя за неделей. Именно Сэм постоянно заботился о брате. А когда Сэм впал в депрессию из-за своей девушки, мир Симона обратился в хаос. Симон пытается вернуть всё на круги своя и ставит себе задачу: найти Сэму новую девушку.

В ролях

Билл Скарсгард
Билл Скарсгард
Simon
Сесилия Форсс
Jennifer
Кристоффер Берглунд
Peter
Софи Хэмилтон
Frida
Сюзанна Торсон
Jonna
Пер Андерссон
Den 'franska' kocken
Мартин Вальстрём
Мартин Вальстрём
Sam
Jimmi Edlund
Björn
Susanne Thorson
Jonna
Матс Квистрём
Arbetsledaren
Лотта Тейле
Simons mamma
Режиссер Андреас Ёманн
Сценарист Jonathan Sjöberg, Андреас Ёманн
Композитор Josef Tuulse
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Швеция
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 3 сентября 2010
Дата выхода
24 ноября 2011 Германия
3 сентября 2010 Швеция
Сборы в мире $3 476 910
Производство Naive
Другие названия
I rymden finns inga känslor, Simple Simon, Aşkın Formülü Yok, Avaruudessa ei ole tunteita, Csajvadászat, Eilinis Saimonas, En el espacio no hay sentimientos, I rommet finnes ingen følelser, I rommet fins ingen følelser, Im Weltraum gibt es keine Gefühle, În spatiu nu sunt sentimente, Jednostavni Simon, Moj brat Simon, No Espaço Não Existem Sentimentos, Simon en Sam, Simonuv vesmír, W kosmosie nie ma uczuć, В космосе чувств не бывает, シンプル・シモン, 简单西蒙, I rummet findes ingen følelser

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 12 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
В космосе чувств не бывает - Трейлер
В космосе чувств не бывает Трейлер
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Отзывы о фильме

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