Столетний старик, который вылез в окно и исчез, 2013

Фильм основан на романе-бестселлере Джонаса Джонасона. В день своего 100-летия эксперт по динамиту Алан Карлсон решает, что еще не поздно начать жизнь сначала, и через окно сбегает из дома для престарелых. В первый же час он ухитряется поссориться с бандитами и уехать в неизвестном направлении. Для большинства людей это было бы приключением целой жизни, но для Алана это не первое неожиданное путешествие. Вскоре становится понятно, что все сто лет его жизни — сплошные приключения. Он вроде бы всегда плывет по течению, но почему-то всегда приплывает к любимым занятиям — застольям и разного рода взрывам. Перезнакомившись при разных юмористических обстоятельствах с большинством сильных своего времени — Франко, Труменом, Сталиным — и изрядно повлияв на историю двадцатого века, он остается самим собой.