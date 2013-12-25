Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Столетний старик, который вылез в окно и исчез Столетний старик, который вылез в окно и исчез
Киноафиша Фильмы Столетний старик, который вылез в окно и исчез
Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann

Столетний старик, который вылез в окно и исчез, 2013

2013 / Хорватия / Швеция
7.1 Оцените
10 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Аллану Карлссону, обычному человеку с необычной судьбой, пережившему войну и встретившему самых влиятельных людей мира, скоро исполнится 100 лет. Прежде чем медсестры в его доме престарелых заканчивают приготовление его праздничного торта с сотней свечей, он решает сбежать, выпрыгивает из окна и скрывается. По пути его будут преследовать грозные гангстеры, у которых он случайно крадет чемодан с 50 миллионами крон, а также преследующая их полиция. По мере развития сюжета флешбеки показывают важнейшие события жизни столетнего героя, на протяжении которых он умудрялся менять ход истории, даже не осознавая этого.

  • Актеру Роберту Густафссону, исполнившему в фильме главную роль, на момент съемок было 48 лет, то есть он на целых 52 года моложе своего столетнего персонажа. После завершения основных съемок Густафссон подсчитал, что он провел в своем актерском гриме целых три недели чистого времени, причем в некоторые смены гримерам приходилось начинать наносить его в 2 часа ночи.
  • Песня, которую поют сотрудники дома престарелых, принося Аллану его торт, – это традиционная шведская песня, посвященная дню рождения, «Ja må du leva», слова которой переводятся на русский язык примерно как «Конечно, ты будешь жить, конечно, ты будешь жить, конечно, ты проживешь сто лет!». 

Фильм основан на романе-бестселлере Джонаса Джонасона. В день своего 100-летия эксперт по динамиту Алан Карлсон решает, что еще не поздно начать жизнь сначала, и через окно сбегает из дома для престарелых. В первый же час он ухитряется поссориться с бандитами и уехать в неизвестном направлении. Для большинства людей это было бы приключением целой жизни, но для Алана это не первое неожиданное путешествие. Вскоре становится понятно, что все сто лет его жизни — сплошные приключения. Он вроде бы всегда плывет по течению, но почему-то всегда приплывает к любимым занятиям — застольям и разного рода взрывам. Перезнакомившись при разных юмористических обстоятельствах с большинством сильных своего времени — Франко, Труменом, Сталиным — и изрядно повлияв на историю двадцатого века, он остается самим собой.

7.1 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в мире 25 декабря 2013
Возраст 18+
Режиссер
Феликс Хернгрен
В ролях
Миа Шерингер
Ивар Викландер
Давид Виберг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Столетний старик, который вылез в окно и исчез 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Столетний старик, который вылез в окно и исчез смотреть онлайн

Столетний старик, который вылез в окно и исчез
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Приложение киноафиши