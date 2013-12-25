Столетний старик, который вылез в окно и исчез, 2013

Аллану Карлссону, обычному человеку с необычной судьбой, пережившему войну и встретившему самых влиятельных людей мира, скоро исполнится 100 лет. Прежде чем медсестры в его доме престарелых заканчивают приготовление его праздничного торта с сотней свечей, он решает сбежать, выпрыгивает из окна и скрывается. По пути его будут преследовать грозные гангстеры, у которых он случайно крадет чемодан с 50 миллионами крон, а также преследующая их полиция. По мере развития сюжета флешбеки показывают важнейшие события жизни столетнего героя, на протяжении которых он умудрялся менять ход истории, даже не осознавая этого.
Фильм основан на романе-бестселлере Джонаса Джонасона. В день своего 100-летия эксперт по динамиту Алан Карлсон решает, что еще не поздно начать жизнь сначала, и через окно сбегает из дома для престарелых. В первый же час он ухитряется поссориться с бандитами и уехать в неизвестном направлении. Для большинства людей это было бы приключением целой жизни, но для Алана это не первое неожиданное путешествие. Вскоре становится понятно, что все сто лет его жизни — сплошные приключения. Он вроде бы всегда плывет по течению, но почему-то всегда приплывает к любимым занятиям — застольям и разного рода взрывам. Перезнакомившись при разных юмористических обстоятельствах с большинством сильных своего времени — Франко, Труменом, Сталиным — и изрядно повлияв на историю двадцатого века, он остается самим собой.