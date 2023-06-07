Российская спортивная драма «Легенда о самбо» получила дату премьеры и первый тизер

Кинокомпания Russian World Vision опубликовала первый тизер и анонсировала дату выхода спортивной драмы «Легенда о самбо». Премьера фильма состоится в юбилейный 85-ый день рождения самбо, 16 ноября 2023 года.

Картина посвящена истории создания искусства самообороны самбо, которое уже много лет является единственным отечественным видом спорта, признанным во всем мире. Только в России им занимаются более двух миллионов человек, регулярно оттачивающих свою концентрацию, реакцию и волю до совершенства. В центре сюжета — создатели самбо Виктор Спиридонов и Василий Ощепков, а также их последователь Анатолий Харлампиев, создавшие российский национальный вид борьбы на основе тщательно отобранных приемов из различных боевых искусств многих народов мира.

Главные роли в ленте исполняют Дмитрий Павленко, Вольфганг Черни и Антон Вохнин. Снял фильм режиссер Андрей Богатырев, ранее работавший над военным триллером «Красный призрак» и сериалом «Вампиры средней полосы». Многие другие создатели «Красного призрака», такие как продюсер Татьяна Воронецкая и композитор Сергей Соловьев, также приняли участие в разработке проекта. Производство картины проходит при поддержке Министерства культуры РФ.

В саундтрек фильма вошла песня «Учитель», написанная музыкантом Александром Ф. Скляром специально для картины.