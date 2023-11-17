Меню
Легенда о самбо - трейлер
Легенда о самбо. Трейлер

Легенда о самбо. Трейлер

Дата публикации: 6 июня 2023
Легенда о самбо – Москва. 1936 год. Спартакиада. Приглашена сильнейшая команда борцов. И вот решающий поединок.  Кто одержит победу, кого ждет поражение, а кого –  неожиданный поворот судьбы… Два мастера боевых искусств. Один – с детства обучался искусству дзюдо в Японии – Василий Ощепков. Другой, прошедший Русско-японскую войну, разрабатывающий приемы для самообороны –  Виктор Спиридонов. Оба одержимы идеей создания национальной борьбы. Так рождалось самбо. Напряжение боев, интрига соревнований, великая эпоха открытий и надежд – все это переплетается с судьбами двух великих создателей самбо и их ученика Анатолия Харлампиева.
Майк Товвен 17 ноября 2023, 08:20
Оценка
Фильм не оч.
Киноафиша.инфо 17 ноября 2023, 17:47
в ответ на сообщение Майк Товвен от 17 ноября 2023, 08:20
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
Comon 21 ноября 2023, 19:45
Оценка
Фильм вполне неплох, такие фильмы полезны. Но конечно тв формата, на многих наших фильмах стоит этот налёт сериальности, снимать настоящее законченное кино, полный метр, не у каждого получается. Но тут все старались по честному, всем зачёт. Да и историю самбо должен знать каждый
7.0 Легенда о самбо
Легенда о самбо драма, приключения, биография, спорт, 2023, Россия
