Легенда о самбо
– Москва. 1936 год. Спартакиада. Приглашена сильнейшая команда борцов. И вот решающий поединок. Кто одержит победу, кого ждет поражение, а кого – неожиданный поворот судьбы…
Два мастера боевых искусств. Один – с детства обучался искусству дзюдо в Японии – Василий Ощепков. Другой, прошедший Русско-японскую войну, разрабатывающий приемы для самообороны – Виктор Спиридонов. Оба одержимы идеей создания национальной борьбы. Так рождалось самбо. Напряжение боев, интрига соревнований, великая эпоха открытий и надежд – все это переплетается с судьбами двух великих создателей самбо и их ученика Анатолия Харлампиева.
