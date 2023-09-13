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Вышел трейлер мультфильма «Смешарики снимают кино»

13 сентября 2023 16:16
Вышел трейлер мультфильма «Смешарики снимают кино»

Легендарные мультяшки врываются на большие экраны в честь своего 20-летнего юбилея.

Дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» представил дебютный трейлер анимационного альманаха «Смешарики снимают кино», являющегося полнометражным продолжением знаменитого мультсериала. Релиз картины приурочен к 20-летнему юбилею оригинального мультипликационного шоу о жителях Ромашковой долины. Премьера в кинотеатрах состоится 12 октября.

Мультфильм представляет собой сборник, состоящий из четырех короткометражных новелл. Каждая из них имеет собственный жанр и содержит различные отсылки к шедеврам мирового кинематографа. Создатели пообещали погрузить зрителей в боевик, мюзикл, немое кино, фэнтези и фантастику. Особое внимание авторы уделили одежде главных персонажей, элементам обстановки и эстетике кадра. Также большое значение имеет саундтрек. Бессменные композиторы анимационной франшизы — Марина Ланда и Сергей Васильев — для каждого эпизода воспроизвели партитуры с различными музыкальными приемами.

Художественным руководителем проекта выступил Сергей Васильев, а сценарную группу возглавил Джангир Сулейманов. В команду авторов новелл вошли Светлана Мардаголимова (эпизод «Быдыдыщ и труляля»), Дмитрий Яковенко (эпизод «Героические хроники героев»), Алексей Лебедев (эпизод «Главный герой»), Денис Чернов (эпизод «Звездная принцесса»), а также знаменитый российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Последний выступил в качестве автора идеи и сценариста эпизода «Звездная принцесса».

Фото: «НМГ Кинопрокат»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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