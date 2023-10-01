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Смешарики снимают кино Смешарики снимают кино
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Смешарики снимают кино 2023 / Россия
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Отзывы о мультфильме «Смешарики снимают кино»

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1 октября 2023, 11:24
А почему рейтинг 18+???????
1 октября 2023, 11:24 Ответить
Киноафиша.инфо 1 октября 2023, 18:31
в ответ на сообщение от 1 октября 2023, 11:24
Мы поставили рейтинг 18+ на все фильмы и мультфильмы, дабы избежать инцидентов🙌🏻
1 октября 2023, 18:31 Ответить
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