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Птичий короб: Барселона Птичий короб: Барселона
Киноафиша Фильмы Птичий короб: Барселона Отзывы о фильме «Птичий короб: Барселона »
A ciegas Птичий короб: Барселона 2023 / Испания / США
5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Птичий короб: Барселона »

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Павел Цапюк 2 августа 2023, 15:58
Оценка
Другой сценарист, другой режиссер, но продюсеры отчасти те же, среди них — режиссерша (режисересса?) первой части. Преемственность т. о. ощущается, несмотря на приземление истории на европейской почве. Разве что напрочь забыт смысл первоначального названия: если тогда птички в клетке помогали, предупреждая об опасности, сейчас это в лучшем случае шарахающиеся без дела голуби — да вороны, клюющие разлагающиеся трупы, да вечно орущие чайки.

Марио Касаса, этого Райана Гослинга от Испании, сделали ещё более смазливо-неотразимым, проапгрейдив его не только черными очками сварщика, как у миньонов Грю, но и длинными волосами. Массовые женские обмороки гарантированны. А ещё он тут заговорит на немецком — с акцентом, но старательно. (Плюс англичанка, плюс мексиканец — вот и готов интернациональный продукт.)

Нарисованная потрёпанная Барселона легко узнаваема основными туристическими локациями, разве что авторы благополучно избежали показа Собора Святого Семейства, очевидно, решив не наступать на больную мозоль видом полуразрушенного вечного долгостроя (единственный кадр, где на долю секунды SF промелькнула на фоне, не в счёт). Впрочем, ни одного из прочих известных мне, дремучему, творений великого Гауди я тоже не заметил.

Вместо сколько-нибудь внятного объяснения природы "существ" или хотя бы одного кадра с ними добавили много мистики, грубо замешанной на религии. При этом, как и прежде, как и всегда, понятно, что главная опасность не ино(?)планетные существа, а свой брат двуногий, которого хлебом не корми дай поумерщвлять себе подобных. А уж повод найдется.

К самому финалу тоже осталось масса вопросов, хотя отсылка к "Я, легенда" была насколько жирной, настолько и забавной. Итог — скорее да, но путь тут интереснее цели. Вангую продолжения, благо ещё много где можно рассказать ту же историю.

https://t.me/KinoPavloRama — Не смотрел, но осуждаю!
2 августа 2023, 15:58 Ответить
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