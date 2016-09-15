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Гуд бай, Берлин!, 2016

2016 / Германия
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10 голосов
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О фильме

14-летний Майк Клингенберг искренне считает себя неудачником и скучным человеком: он единственный в классе, кого не удостоила приглашением на свой день рождения самая красивая девочка школы Татьяна. А тут еще одна напасть: в класс приходит новенький с отталкивающей азиатской внешностью и непроизносимой фамилией Чичачов. Сажают его, само собой разумеется, за одну парту с Майком. Два неудачника на один класс — это уж слишком, рассуждает Майк. Но Андрей Чичачов по прозвищу Чик вовсе не считает, что он хуже других, и явно стремится к общению. В первый же день каникул он появляется около дома Майка на ободранной «Ниве» с предложением отправиться вдвоем в некую Валахию, где якобы живет его дедушка и о которой инфантильный Майк, конечно, никогда не слышал. А сначала неплохо было бы заехать на день рождения Татьяны, раз уж Майк все равно приготовил ей подарок — портрет именинницы, который он написал сам…

7.3 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 15 сентября 2016
Возраст 16+
Режиссер
Фатих Акин
Фатих Акин
В ролях
Николь Мерседес Мюллер
Тристан Гёбель
Фридерике Кемптер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гуд бай, Берлин! 2 постера
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