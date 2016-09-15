Гуд бай, Берлин!, 2016

14-летний Майк Клингенберг искренне считает себя неудачником и скучным человеком: он единственный в классе, кого не удостоила приглашением на свой день рождения самая красивая девочка школы Татьяна. А тут еще одна напасть: в класс приходит новенький с отталкивающей азиатской внешностью и непроизносимой фамилией Чичачов. Сажают его, само собой разумеется, за одну парту с Майком. Два неудачника на один класс — это уж слишком, рассуждает Майк. Но Андрей Чичачов по прозвищу Чик вовсе не считает, что он хуже других, и явно стремится к общению. В первый же день каникул он появляется около дома Майка на ободранной «Ниве» с предложением отправиться вдвоем в некую Валахию, где якобы живет его дедушка и о которой инфантильный Майк, конечно, никогда не слышал. А сначала неплохо было бы заехать на день рождения Татьяны, раз уж Майк все равно приготовил ей подарок — портрет именинницы, который он написал сам…