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Die Adern der Welt / Veins of the World

Артерии мира, 2020

2020 / Германия / Монголия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Семья 11-летнего Амры – это его папа Эрден, мама Зайя и сестра Алтаа. Отец работает механиком, мать пасёт овец и изготавливает домашний сыр, который отец продаёт на местном рынке. В один из дней учительница объявляет в классе о конкурсе «Монголия ищет таланты», к участию в котором приглашаются все ученики. Амра загорается желанием спеть любимую песню: финал пройдёт в самом Улан-Баторе, и его может увидеть вся страна! Отец должен подписать лишь согласие на участие в конкурсе, но Эрден озадачен совсем другим: горнодобывающая компания, начавшая поблизости разработки месторождений, грозит круто изменить образ жизни всех кочевых семей, которым негде станет пасти свои стада. Эрден готовится противостоять захватническим планам чужаков и собирает вокруг себя единомышленников. Нелепый несчастный случай уносит жизнь главы семьи. Для Амры наступает время взросления…

7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 23 февраля 2020
Возраст 12+
Режиссер
Бямбасурэн Даваа
В ролях
Намсрайн Ялалт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Артерии мира 2 постера
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