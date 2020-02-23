Артерии мира, 2020

Семья 11-летнего Амры – это его папа Эрден, мама Зайя и сестра Алтаа. Отец работает механиком, мать пасёт овец и изготавливает домашний сыр, который отец продаёт на местном рынке. В один из дней учительница объявляет в классе о конкурсе «Монголия ищет таланты», к участию в котором приглашаются все ученики. Амра загорается желанием спеть любимую песню: финал пройдёт в самом Улан-Баторе, и его может увидеть вся страна! Отец должен подписать лишь согласие на участие в конкурсе, но Эрден озадачен совсем другим: горнодобывающая компания, начавшая поблизости разработки месторождений, грозит круто изменить образ жизни всех кочевых семей, которым негде станет пасти свои стада. Эрден готовится противостоять захватническим планам чужаков и собирает вокруг себя единомышленников. Нелепый несчастный случай уносит жизнь главы семьи. Для Амры наступает время взросления…