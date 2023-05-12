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Киноафиша Новости Сидни Суини изобличают в раскрытии секретных данных в трейлере драмы «Реалити»

Сидни Суини изобличают в раскрытии секретных данных в трейлере драмы «Реалити»

12 мая 2023 15:55
Сидни Суини изобличают в раскрытии секретных данных в трейлере драмы «Реалити»

Фильм о девушке, слившей информацию о вмешательстве России в выборы президента США.

Стриминговый сервис Max выпустил полноценный трейлер шпионской драмы «Реалити», основанной на реальной истории, произошедшей несколько лет назад. Ведущую роль в картине сыграла звезда сериалов «Эйфория» и «Белый лотос» Сидни Суини.

Главная героиня — девушка-агент из американской разведки по имени Реалити Уиннер (Суини). В 2017 году она оказалась фигуранткой крупного скандала, поскольку передала широкой огласке отчет о вмешательстве России в выборы президента США. За несанкционированное разглашение секретной информации Реалити приговорили к пятилетнему сроку в тюрьме — максимальному наказанию по данной статье. Действие происходит во время первого допроса Уиннер. Фильм основан на ее показаниях из подлинной стенограммы ФБР.

Режиссером и соавтором сценария выступила Тина Саттер — для нее это полнометражный дебют. Вместе с ней над текстом ленты работал Джеймс Пол Даллас («Холстон»). В остальной актерский состав вошли Джон Уэй, Джош Хэмилтон, Бенни Элледж и Маршант Дэвис.

Мировая премьера «Реалити» состоялась в феврале на 73-м Берлинале, где фильм получил восторженный прием. Рейтинг одобрения на сайте Rotten Tomatoes сейчас составляет 100%. Картина выйдет на кабельном канале HBO и сервисе Max 29 мая. Кинотеатральный релиз в России намечен на 6 июня.

Фото: HBO Max
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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