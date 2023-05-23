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Восставшая из ада
Отзывы о фильме «Восставшая из ада»
The Accursed
Восставшая из ада
2022 / США
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4.5
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 4.2
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Ferensy
23 мая 2023, 17:38
Ну что как думаете норм будет или обычный проходной ужастик?
23 мая 2023, 17:38
0
0
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Danil Egorov
31 мая 2023, 19:35
Думаю, что будет 5/10
31 мая 2023, 19:35
1
0
Ответить
Катя Горбунова
19 июня 2023, 12:50
Я не смотрела, но думаю понравиться
19 июня 2023, 12:50
0
0
Ответить
Диана Долгинцева
29 июня 2023, 15:27
в ответ на сообщение
Danil Egorov от 31 мая 2023, 19:35
отзывы надо писать после просмотра фильма, а не до. без всяких "думаю"
29 июня 2023, 15:27
0
0
Ответить
Ferensy
30 июня 2023, 11:03
в ответ на сообщение
Danil Egorov от 31 мая 2023, 19:35
Огонь, довольно метко
30 июня 2023, 11:03
0
0
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Алексей Беляков
3 июля 2023, 09:48
Оценка
Оригинальное название \" Проклятый/ая\"
3 июля 2023, 09:48
0
0
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sapozhnikov11021989
6 июля 2023, 02:39
Оценка
Трейлер фильма меня заинтриговал, решил сходить на него. Но увы и ах, сейчас ужасы что идут в кино, это кринж какой-то. Палёные астралы, вот это вот что-то непонятное. Мне в целом не понравился. Недавний Винни пух просто шедевр по сравнению с этим.
3/10, да и то, потому что астралы что тоже смотрел в кино недавно ещё хуже этого.
6 июля 2023, 02:39
0
0
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Киноафиша.инфо
6 июля 2023, 11:56
в ответ на сообщение
sapozhnikov11021989 от 6 июля 2023, 02:39
Добрый день! Спасибо за отзыв!
6 июля 2023, 11:56
0
0
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Алексей Безроднов
10 июля 2023, 07:16
Оценка
Для ужастика слабенький и сюжет скучный
10 июля 2023, 07:16
0
0
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Владислава Макарова
17 июля 2023, 09:11
Оценка
Если кратко то фильм получился г..о
..В сценах появления повесившейся старушки и других, призванных устрашить- просто смешной! Не знаю кто там у них отвечал за гримм актёров (подозреваю что у него за плечами опыт работы в комнате страха парка атракционов какой- нибудь Попымира у них там в штатах, не более)
Жуткие сценки получились так например: переборщившая с макияжем и забившая на чистку зубов бабка в седом косматом парике кидается яблоками из корзинки в главную героиню фильма, при этом та истошно орёт. Или например негр- полицейский (фильм честно не смотрела чьего производства, но по всем ощущениям- классический тупой американский💪🤣)
Итак негр- полицейский (а мы с вами уже прекрасно знаем незавидную участь афроамериканцев у них там в американских фильмах)😂😂😂…
В общем входит он в тёмную комнату к бабке-упырю, а за его спиной на потолке висит нечто бестолковое в дурацком парике и с дурацкой ухмылкой и.. ну вы поняли. Убили в общем, как обычно. Ай-яй-яй-яй…
Конец фильма рассмешил остроумием создателей🙈🤪
У Каро есть акция фильм за 1 рубль кстати, вот этому фильму как раз в эту акцию бы.
17 июля 2023, 09:11
0
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3/10, да и то, потому что астралы что тоже смотрел в кино недавно ещё хуже этого.
..В сценах появления повесившейся старушки и других, призванных устрашить- просто смешной! Не знаю кто там у них отвечал за гримм актёров (подозреваю что у него за плечами опыт работы в комнате страха парка атракционов какой- нибудь Попымира у них там в штатах, не более)
Жуткие сценки получились так например: переборщившая с макияжем и забившая на чистку зубов бабка в седом косматом парике кидается яблоками из корзинки в главную героиню фильма, при этом та истошно орёт. Или например негр- полицейский (фильм честно не смотрела чьего производства, но по всем ощущениям- классический тупой американский💪🤣)
Итак негр- полицейский (а мы с вами уже прекрасно знаем незавидную участь афроамериканцев у них там в американских фильмах)😂😂😂…
В общем входит он в тёмную комнату к бабке-упырю, а за его спиной на потолке висит нечто бестолковое в дурацком парике и с дурацкой ухмылкой и.. ну вы поняли. Убили в общем, как обычно. Ай-яй-яй-яй…
Конец фильма рассмешил остроумием создателей🙈🤪
У Каро есть акция фильм за 1 рубль кстати, вот этому фильму как раз в эту акцию бы.
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