Убийца демонов: в деревне кузнецов, 2023

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Постер мультфильма Истребитель демонов: Деревня кузнецов
8.2
Киноафиша Фильмы Истребитель демонов: Деревня кузнецов
8.2

Истребитель демонов: Деревня кузнецов

, 2023
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Swordsmith Village
Япония / боевик, приключения, анимация, аниме / 18+
Постер мультфильма Истребитель демонов: Деревня кузнецов
8.2

О фильме

Все Демоны Высшего Ранга собираются в Замке Бесконечности после поражения Верхней Шести Демонов.

В ролях

Нацуки Ханаэ
Нацуки Ханаэ
Кана Ханадзава
Кана Ханадзава
Акира Исида
Акира Исида
Кэнго Каваниси
Акари Кито
Акари Кито
Зак Агилар
Зак Агилар
Tanjiro Kamado
Зак Агилар
Зак Агилар
Tanjiro Kamado
Лайла Берзиньш
Additional Voice
Лайла Берзиньш
Additional Voice
Кира Баклэнд
Mitsuri Kanroji
Кира Баклэнд
Mitsuri Kanroji
Реба Бур
Реба Бур
Aoi Kanzaki
Режиссер Харуо Сотодзаки
Сценарист Коёхару Готогэ
Композитор Юки Кадзиура, Го Сиина
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 3 февраля 2023
Дата выхода
2 марта 2023 Австралия MA 15+
1 апреля 2023 Азербайджан 17+
30 марта 2023 Бразилия 16
1 марта 2023 Великобритания
22 марта 2023 Вьетнам
7 марта 2023 Германия 16
23 февраля 2023 Гонконг IIB
30 марта 2023 Греция K15
30 марта 2023 Грузия R
2 марта 2023 Израиль 12
3 марта 2023 Канада
1 апреля 2023 Латвия N16
16 марта 2023 Литва
23 февраля 2023 Макао
10 марта 2023 Норвегия 12
2 марта 2023 ОАЭ TBC
23 марта 2023 Португалия M/14
9 марта 2023 Пуэрто-Рико R
24 марта 2023 Румыния
3 марта 2023 США R
23 марта 2023 Словакия 12
23 февраля 2023 Таиланд
17 февраля 2023 Тайвань 12+
24 марта 2023 Финляндия Tulossa
23 марта 2023 Чехия U
2 марта 2023 Южная Корея 15
3 февраля 2023 Япония PG12
MPAA R
Сборы в мире $56 319 794
Производство Shueisha, Aniplex, Ufotable
Другие названия
Kimetsu no Yaiba Katanakaji no Sato-hen, Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Swordsmith Village, Demon Slayer: To the Swordsmith Village, 「鬼滅之刃」上弦集結，前進刀匠村, Demon Slayer - To the Swordsmith Village, 「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ, Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba - En route pour le village des forgerons, Demon Slayer Swordsmith Village, Demon Slayer Villa de Herreros, Demon Slayer: Distrugătorul de demoni, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - A Aldeia dos Ferreiros, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Arco del Distrito Rojo, Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Verso il villaggio dei forgiatori di katana, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Swordsmith Village, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: To the Swordsmith Village, Guardianes de la noche: Rumbo a la aldea de los herreros, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Đường Đến Làng Rèn Gươm, Истребитель демонов: Деревня кузнецов, ดาบพิฆาตอสูร : สู่หมู่บ้านช่างตีดาบ, 鬼灭之刃 上弦集结，前往锻刀村, 鬼灭之刃剧场版7：前往刀匠村, Demon Slayer To the Swordsmith Village, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Para a Vila do Espadachim, Kimetsu no Yaiba: Jougen Shuuketsu, Soshite Katanakaji no Sato e, קוטל השדים הסרט: כפר החרבות, ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ, דימון סלייר: קימטסו נו יאיבה - אל כפר נפחי החרב

Рейтинг мультфильма

8.2
Оцените 18 голосов
7.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 16 июля 2024

Отзывы о мультфильме

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