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Акира Исида
Акира Исида
Akira Ishida
О персоне
Фильмография
Акира Исида
Akira Ishida
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Дата рождения
2 ноября 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Ниссин, Айти, Япония
Рост
163 см
Биография Акиры Исиды
Родился 2 ноября 1967 года. Ниссин, Айти, Япония.
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Фильмография Акиры Исиды
Дореми: В поисках волшебства
боевик, приключения, анимация
2021, Япония
6.0
Психопаспорт: Грешники системы - Первый блюститель
боевик, анимация, криминал
2019, Япония
7.0
Проза бродячих псов. Фильм
анимация, аниме
2018, Япония
8.0
Евангелион 3:33: ты (не) исправишь
фантастика, анимация, драма, боевик, аниме
2012, Япония
7.0
Евангелион 1.11: Ты (не) один
боевик, анимация, фантастика
2007, Япония
7.0
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