Натали Дэниелс

Какой будет погода осенью, предсказывают приметы на Медовый Спас: ждать бабье лето до ноября или раннюю зиму уже в октябре

Нужно ли ногтям отдыхать от гель-лака? Раньше ломала голову, а теперь знаю точно – мастер поставила точку в спорах

Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных

«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии

Почему в старости мы остаемся одни? 10 жизненных уроков от Алисы Фрейндлих, которые люди осознают слишком поздно

Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026

7 российских сериалов 2026 года с рейтингами до 8,2: что смотреть, если хочется действительно удачную новинку

После этих концовок сидишь и молчишь: 5 фильмов с сюжетными поворотами, которые невозможно выбросить из головы

Страшно, аж жуть: только те, кто знает Кинга наизусть, пройдут пугающе сложный тест на 6 из 6

«Мурашки бежали по коже»: этот сиквел неожиданно обошёл «Терминатора 2» и стал лучшим продолжением в истории кино