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Стражи времени Стражи времени
Киноафиша Фильмы Стражи времени Отзывы о фильме «Стражи времени»
Guardians of Time Стражи времени 2022 / США
3.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
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Отзывы о фильме «Стражи времени»

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Кахрамон Ураков 26 марта 2023, 08:19
Оценка
Сюжет понимается с трудом фильм сырой очень сильно затянутый с него можно сделать сериал ну никак для просмотра в кинотеатре достаточно скучный и неинтересно люди во время сеанса просто вставали и уходили...
26 марта 2023, 08:19 Ответить
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