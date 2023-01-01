Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дангал Дангал
Киноафиша Фильмы Дангал Фильмы похожие на Дангал
Dangal Дангал 2016 / Индия
8.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Дангал

Вся информация о фильме
Банды Индостана
Банды Индостана
боевик, драма, исторический 2018, Индия
4.0
Капернаум
Капернаум
драма 2018, Ливан / Франция
8.0
Тайная суперзвезда
Тайная суперзвезда
мюзикл, драма 2017, Индия
8.0
Султан
Султан
боевик, мелодрама 2016, Индия
7.0
Видимость
Видимость
триллер, драма, криминал 2015, Индия
8.0
Три идиота
Три идиота
комедия, драма 2009, Индия
8.0
Шнурок
Шнурок
комедия, короткометражный 2003, Германия / Великобритания
6.0
Братан Мунна: Продавец счастья
Братан Мунна: Продавец счастья
комедия, драма 2003, Индия
8.0
Лагаан: Однажды в Индии
Лагаан: Однажды в Индии
драма, комедия 2001, Индия
8.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Звезду «Идиота» называли одной из самых красивых актрис СССР: ахнете, как выглядела перед смертью
Давно об этом думал: Макарский сделал заявление об уходе в монастырь
Женщина-вампир покрыла все тело тату и нарастила рога: такого вы еще не видели
Какие имена запрещено давать детям: девочки вырастут ханжами, мальчики — «тюфяками»
В СССР на эти курорты мечтали попасть все: сейчас туда никто не ездит
Родственникам не достанется: бездетная Васильева при жизни решила судьбу наследства
Лида из «Операции "Ы"» без грима другой человек: точно разочаруетесь
Тест: насколько Фортуна вас любит?
Аномалия – не иначе: честное фото ног Бузовой вызвало оторопь у людей
«Вот и все»: Аверин выступил с заявлением после свадебного фото
Во второй половине 2023 года этот знак Зодиака ждет карьерный взлет: все будут завидовать
Годится во внучки: Лепс влюбился как мальчишка, и его выбор изумляет
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше