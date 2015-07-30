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Drishyam

Видимость, 2015

2015 / Индия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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О фильме

Виджай Салгаонкар работает на сеть кабельного телевидения в отдаленной и холмистой деревне на Гоа. Он счастливо живет со своей женой Нандини и двумя дочерьми. Сирота с четырьмя классами образования, Виджай упорно работает, чтобы обеспечить свою семью. Он знает, что его путь к успеху зависит от него самого — его смекалки и трудолюбия. Человек со скромными средствами и потребностями, Виджай считает, что жить надо просто. Его жена, хотя и любит его искренне, хочет покончить с бережным и скупым поведением Виджая, и хочет мира для своей семьи.

Если есть одна вещь, без которой Виджай не может жить, это его страсть просмотра фильмов. Его «киношная» одержимость такова, что он не считает зазорным сидеть всю ночь в своем кабинете, спуская деньги на телевизионные фильмы! В причудливом повороте событий пропадает подросток, сын упрямой и серьёзной полицейской Миры Дешмукх, а Салгаонкар становится главным подозреваемым! Будет ли в состоянии скромный человек среднего класса защитить свою семью от мощного натиска? То как семья выдерживает шторм, который наступает во время насильственного расследования, формирует остальную часть истории, ведущей к неожиданной и шокирующей развязке.

8.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 2 часа 43 минуты
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 12 октября 2015
Премьера в мире 30 июля 2015
Возраст 16+
Режиссер
Нишикант Камат
В ролях
Аджай Девган
Аджай Девган
Шрия
Табу
Раджат Капур
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Видимость 2 постера
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саундтрек фильма Видимость
Кадры из фильма Все кадры
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