Султан, 2016

Султан Али Хан — местный чемпион по борьбе, мечтающий представлять Индию и победить на Олимпийских играх. Афра — напористая молодая девушка из того же маленького городка, что и Султан, со своим собственным набором амбиций. Когда две «звезды» местного значения сталкиваются лбами, расцветают романтические отношения, и их мечты и устремления переплетаются и выравниваются. Однако, путь к славе тернист, и нужно много раз упасть, прежде чем стать победителем. Чаще всего, этот путь может занять всю жизнь.