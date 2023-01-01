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Дангал Дангал
Киноафиша Фильмы Дангал Дангал, 2016: актеры и роли
Dangal Дангал 2016 / Индия
8.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Дангал, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Нитеш Тивари Nitesh Tiwari
В ролях
Аамир Кхан Аамир Кхан Aamir Khan Фатима Сана Шейк Fatima Sana Shaikh Санья Малхотра Сакши Танвар Sakshi Tanwar Апаршакти Хурана Aparshakti Khurana Заира Васим Zaira Wasim Сухани Бхатнагар Suhani Bhatnagar Гириш Кулкарни Girish Kulkarni Виван Бхатена Vivan Bhatena Ритвик Сахоре Ritwik Sahore Шишир Шарма Shishir Sharma
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