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Дангал
Дангал, 2016: актеры и роли
Dangal
Дангал
2016 / Индия
8.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.3
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Дангал, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Нитеш Тивари
Nitesh Tiwari
В ролях
Аамир Кхан
Aamir Khan
Фатима Сана Шейк
Fatima Sana Shaikh
Санья Малхотра
Сакши Танвар
Sakshi Tanwar
Апаршакти Хурана
Aparshakti Khurana
Заира Васим
Zaira Wasim
Сухани Бхатнагар
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