Шнурок, 2003

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о выходе в прокат О фильме Отправляясь на прогулку так сложно предположить чем она может закончиться. И увидев свисающий из ниоткуда шнур тоже не сразу понимаешь для чего он предназначен. Но человеческое любопытство берёт верх и мир погружается во тьму. Развернуть 6.5 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4 Продолжительность 5 минут Год выпуска 2003 Премьера в мире 17 сентября 2003 Режиссер Филипп Трэйл Все актеры и съемочная группа 1 постер

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