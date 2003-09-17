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Шнурок Шнурок
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Dangle

Шнурок, 2003

2003 / Германия / Великобритания
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме
Отправляясь на прогулку так сложно предположить чем она может закончиться. И увидев свисающий из ниоткуда шнур тоже не сразу понимаешь для чего он предназначен. Но человеческое любопытство берёт верх и мир погружается во тьму.
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 5 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 17 сентября 2003
Режиссер
Филипп Трэйл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Шнурок 1 постер
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