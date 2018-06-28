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Певчая птица
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Songbird

Певчая птица, 2018

2018 / Великобритания
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13 голосов
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О фильме

Режиссер Джейми Адамс (второй его фильм в программе фестиваля New British Film Festival — «Бунтарка без причины» («Wild Honey Pie», 2018) экспериментирует в редком жанре рок-мокьюментари. Фильм начинается с давнего интервью главной героини (Коби Смолдерс из «Как я встретил вашу маму») — рок-звезды из 90-х, из эпохи Cool Britannia, когда мир пережил крупнейшую британскую культурную экспансию со времен The Beatles. Однако сегодня, двадцать лет спустя, энергия и бесшабашность «старой школы» вызывают недоумение у миллениалов, предпочитающих медитацию и органические смузи. Записавшись после одной особенно буйной вечеринки в университет, вечно молодая главная героиня переживает конфликт поколений и пытается еще раз испытать ощущение первой влюбленности.

4.2 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 7 сентября 2018
Премьера в мире 28 июня 2018
Возраст 18+
Режиссер
Джейми Адамс
В ролях
Джессика Хайнс
Джессика Хайнс
Коби Смолдерс
Коби Смолдерс
Ноэль Кларк
Ноэль Кларк
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Певчая птица 2 постера
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