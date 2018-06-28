Певчая птица, 2018

Режиссер Джейми Адамс (второй его фильм в программе фестиваля New British Film Festival — «Бунтарка без причины» («Wild Honey Pie», 2018) экспериментирует в редком жанре рок-мокьюментари. Фильм начинается с давнего интервью главной героини (Коби Смолдерс из «Как я встретил вашу маму») — рок-звезды из 90-х, из эпохи Cool Britannia, когда мир пережил крупнейшую британскую культурную экспансию со времен The Beatles. Однако сегодня, двадцать лет спустя, энергия и бесшабашность «старой школы» вызывают недоумение у миллениалов, предпочитающих медитацию и органические смузи. Записавшись после одной особенно буйной вечеринки в университет, вечно молодая главная героиня переживает конфликт поколений и пытается еще раз испытать ощущение первой влюбленности.