Бунтарка без причины, 2018

Англоязычное название комедийной мелодрамы Джейми Адамса (еще один его фильм в программе New British Film Festival — «Певчая птица» («Songbird», 2018)) отсылает к песне The Beatles, в которой почти нет слов — только рефрен про медовый пирожок, в котором иногда ощущается привкус горечи; и к финальному признанию в любви. Герои Джемаймы Кёрк (сериал «Девочки» («Girls», 2012-2017)) и Ричарда Элиса — умеренно странная пара, которой предстоит дать собственный ответ на извечный вопрос: в чем состоит искусство быть вместе? Она — театральный режиссер и драматург, репетирующий пьесу с маленькой труппой, он — эпизодически работает диджеем; оба живут в доме его матери, из-за чего иногда возникают мелкие конфликты. Но в современной молодой семье уже не кипят оперные страсти, Отелло не собирается душить Дездемону — он только печально поздоровается с соперником или соперницей (соперницу играет Элис Лоу, соавтор Бена Уитли и режиссер триллера «Преместь» («Prevenge», 2016) про кошмары беременной женщины), предоставив партнеру полную свободу выбора. Отсутствие нарочитой драмы, терпимость и нежелание причинить боль другому, которое постоянно вступает в комический конфликт с жаждой новых ощущений, придают этому фильму особое обаяние — в конце концов, каждая счастливая семья счастлива по-своему.