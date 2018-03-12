Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бунтарка без причины
Киноафиша Фильмы Бунтарка без причины
Wild Honey Pie!

Бунтарка без причины, 2018

2018 / Великобритания
4.7 Оцените
15 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Англоязычное название комедийной мелодрамы Джейми Адамса (еще один его фильм в программе New British Film Festival — «Певчая птица» («Songbird», 2018)) отсылает к песне The Beatles, в которой почти нет слов — только рефрен про медовый пирожок, в котором иногда ощущается привкус горечи; и к финальному признанию в любви. Герои Джемаймы Кёрк (сериал «Девочки» («Girls», 2012-2017)) и Ричарда Элиса — умеренно странная пара, которой предстоит дать собственный ответ на извечный вопрос: в чем состоит искусство быть вместе? Она — театральный режиссер и драматург, репетирующий пьесу с маленькой труппой, он — эпизодически работает диджеем; оба живут в доме его матери, из-за чего иногда возникают мелкие конфликты. Но в современной молодой семье уже не кипят оперные страсти, Отелло не собирается душить Дездемону — он только печально поздоровается с соперником или соперницей (соперницу играет Элис Лоу, соавтор Бена Уитли и режиссер триллера «Преместь» («Prevenge», 2016) про кошмары беременной женщины), предоставив партнеру полную свободу выбора. Отсутствие нарочитой драмы, терпимость и нежелание причинить боль другому, которое постоянно вступает в комический конфликт с жаждой новых ощущений, придают этому фильму особое обаяние — в конце концов, каждая счастливая семья счастлива по-своему.

4.7 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 12 марта 2018
Возраст 18+
Режиссер
Джейми Адамс
В ролях
Бретт Голдстин
Джемайма Кёрк
Джемайма Кёрк
Крэйг Расселл
Ричард Элис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бунтарка без причины 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Приложение киноафиши