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Не дыши: Начало
Отзывы о фильме «Не дыши: Начало»
Old Man
Не дыши: Начало
2022 / США
Трейлер
4.1
Оцените
38
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
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Влад Шевченко
12 ноября 2022, 11:54
Оценка
Это самая ужасная бессмысленная часть..
Пожалел что сходил
Такое ощущение что авторы решили высосать последние деньги с последней части ни вкладывая много денег. Потому что действия фильма происходят в одном маленьком доме в лесу , и весь фильм это просто разговор двух людей.. без какого либо смысла и взаимосвязей с прежними частями .
Я думал раз Не дыши . НАЧАЛО. , значит речь должна идти о моментах до 1 части , что затронуты будут какие нибудь части взаимосвязанного сюжета , но нет.. это просто отдельный фильм , из которого реально решили на названии заработать последние деньги на зрителях..
12 ноября 2022, 11:54
4
0
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Александр Лаврентьев
16 ноября 2022, 17:52
Оценка
мда
16 ноября 2022, 17:52
0
0
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Валия Субаева
16 ноября 2022, 19:58
Оценка
Самый ужасный фильм. Не советую. Весь фильм разговаривают двое мужчины в доме. Интересного нечего нет фильме. Вместо этого можно послушать аудио книгу, чем смотреть этот фильм и слушать весь сеанс разговора двоих мужчин. Деньги на ветер.😥
16 ноября 2022, 19:58
0
0
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User
17 ноября 2022, 19:30
Оценка
Ужассс поиздевались над нами
Столько времени украли у нас
А могли на нормальный фильм сходить
17 ноября 2022, 19:30
0
0
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Пожалел что сходил
Такое ощущение что авторы решили высосать последние деньги с последней части ни вкладывая много денег. Потому что действия фильма происходят в одном маленьком доме в лесу , и весь фильм это просто разговор двух людей.. без какого либо смысла и взаимосвязей с прежними частями .
Я думал раз Не дыши . НАЧАЛО. , значит речь должна идти о моментах до 1 части , что затронуты будут какие нибудь части взаимосвязанного сюжета , но нет.. это просто отдельный фильм , из которого реально решили на названии заработать последние деньги на зрителях..
Столько времени украли у нас
А могли на нормальный фильм сходить
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