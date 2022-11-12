Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятие. Дом с прислугой 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Не дыши: Начало Не дыши: Начало
Киноафиша Фильмы Не дыши: Начало Отзывы о фильме «Не дыши: Начало»
Old Man Не дыши: Начало 2022 / США
4.1 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Не дыши: Начало»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Влад Шевченко 12 ноября 2022, 11:54
Оценка
Это самая ужасная бессмысленная часть..
Пожалел что сходил
Такое ощущение что авторы решили высосать последние деньги с последней части ни вкладывая много денег. Потому что действия фильма происходят в одном маленьком доме в лесу , и весь фильм это просто разговор двух людей.. без какого либо смысла и взаимосвязей с прежними частями .
Я думал раз Не дыши . НАЧАЛО. , значит речь должна идти о моментах до 1 части , что затронуты будут какие нибудь части взаимосвязанного сюжета , но нет.. это просто отдельный фильм , из которого реально решили на названии заработать последние деньги на зрителях..
12 ноября 2022, 11:54 Ответить
Александр Лаврентьев 16 ноября 2022, 17:52
Оценка
мда
16 ноября 2022, 17:52 Ответить
Валия Субаева 16 ноября 2022, 19:58
Оценка
Самый ужасный фильм. Не советую. Весь фильм разговаривают двое мужчины в доме. Интересного нечего нет фильме. Вместо этого можно послушать аудио книгу, чем смотреть этот фильм и слушать весь сеанс разговора двоих мужчин. Деньги на ветер.😥
16 ноября 2022, 19:58 Ответить
User 17 ноября 2022, 19:30
Оценка
Ужассс поиздевались над нами
Столько времени украли у нас
А могли на нормальный фильм сходить
17 ноября 2022, 19:30 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Хроники панголинов
Хроники панголинов 6 комментариев
Мармадюк
Мармадюк 8 комментариев
Офицеры
Офицеры 1 комментарий
Последний самурай
Последний самурай 1 комментарий
Зорро
Зорро 1 комментарий
Мне бы в небо
Мне бы в небо 1 комментарий
Люди в черном
Люди в черном 1 комментарий
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Related video
Вот для чего на самом деле нужна бирка на чайном пакетике: а вы и не знали
Китаянка из «Такси 3» обманула время: ее фигуре позавидует любая школьница
Уже не тот красавчик: Шилов из «Ментовских войн» изменился не в лучшую сторону
Стилист превратил 65-летнюю женщину в красотку: оцените ее новый образ
Самая красивая девочка в мире выросла и показала, чем ее наградила природа (пикантное фото)
Эта рыжая бестия сводила с ума мужчин в 90-е: не поверите глазам, увидев Эльвиру Болгову сейчас
Идеальные сережки для женщин 50+: эти 3 варианта будто созданы специально для них
Саша Мамаева из «Физрука» ошиблась с размером купальника и сразила фанатов наповал
Все случилось внезапно: что известно о пропаже 71-летней Ирины Аллегровой
Больше не красавчик: схватитесь за голову, увидев постаревшего Дениса из «Глухаря»
В такую сложно не влюбиться: от фото молодой Тарасовой учащается пульс
Эти 3 вещи добавляют к возрасту 10 лет: дамам давно пора перестать так мучить волосы
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше