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Марк Сентер
Mark Senter
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Персоны
Марк Сентер
Марк Сентер
Mark Senter
Дата рождения
1 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.4
Карнавал Дьявола
(2012)
6.4
Красный, белый и синий
(2010)
5.8
Трипкий сезон
(2023)
Фильмография Марк Сентер
5.6
Затмение
Blackout
ужасы
2023, США
5.8
Трипкий сезон
Trim Season
ужасы, триллер
2023, США
4.6
Не дыши: Начало
Old Man
триллер
2022, США
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5.6
Свободное падение
The Free Fall
ужасы
2021, США
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6.4
Карнавал Дьявола
The Devil's Carnival
мюзикл, ужасы
2012, США
Смотреть трейлер
4.1
Бойцы
Brawler
драма
2011, США
Смотреть трейлер
6.4
Красный, белый и синий
Red White & Blue
драма, мистика, триллер
2010, США
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