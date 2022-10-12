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Скоро в прокате "Девушка в окне"
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Фильмография Марк Сентер
Не дыши: Начало
триллер
2022, США
5.0
Свободное падение
ужасы
2021, США
6.0
Бойцы
драма
2011, США
4.0
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В российский прокат выйдет триллер «Не дыши: Начало» — доступен дублированный трейлер
В фильме, где все не то, чем кажется, расскажут про боевого старика-отшельника.
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12 октября 2022 15:59
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