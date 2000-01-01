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Марк Сентер
Марк Сентер Mark Senter
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Марк Сентер

Mark Senter

Дата рождения
1 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Герой триллеров, Драматический актёр

Популярные фильмы

Карнавал Дьявола 6.4
Карнавал Дьявола (2012)
Красный, белый и синий 6.4
Красный, белый и синий (2010)
Трипкий сезон 5.8
Трипкий сезон (2023)

Фильмография Марк Сентер

Затмение 5.6
Затмение Blackout
ужасы 2023, США
Трипкий сезон 5.8
Трипкий сезон Trim Season
ужасы, триллер 2023, США
Не дыши: Начало 4.6
Не дыши: Начало Old Man
триллер 2022, США
Смотреть трейлер
Свободное падение 5.6
Свободное падение The Free Fall
ужасы 2021, США
Смотреть трейлер
Карнавал Дьявола 6.4
Карнавал Дьявола The Devil's Carnival
мюзикл, ужасы 2012, США
Смотреть трейлер
Бойцы 4.1
Бойцы Brawler
драма 2011, США
Смотреть трейлер
Красный, белый и синий 6.4
Красный, белый и синий Red White & Blue
драма, мистика, триллер 2010, США
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Новости о Марк Сентер
В российский прокат выйдет триллер «Не дыши: Начало» — доступен дублированный трейлер
В российский прокат выйдет триллер «Не дыши: Начало» — доступен дублированный трейлер
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