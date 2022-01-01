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Скоро в прокате "Битва на озере"
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Ли Чэнь
Ли Чэнь
Li Chen
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Фильмография
Ли Чэнь
Li Chen
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Дата рождения
24 ноября 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Пекин, Китай
Фильмография Ли Чэнь
Битва на озере
боевик, драма, исторический
2021, Китай
5.0
Землетрясение
драма
2010, Китай
7.0
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