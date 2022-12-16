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Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
Отзывы о мультфильме «Маша и Медведь в кино: 12 месяцев»
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
2022 / Россия
Трейлер
5.9
Оцените
25
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Валерий Шкунков
16 декабря 2022, 20:22
Оценка
Весь фильм про «новый год» по факту идёт 25 минут, потом включают новую серию Маши.
Смысла идти в кинотеатр нет, проще дождаться и посмотреть дома
Дочка была в шоке, что так быстро закончился мультик
16 декабря 2022, 20:22
2
0
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Таня Барто
16 декабря 2022, 21:03
Оценка
Сам мультик шел минут 20, потом просто включили несколько серий обычной "Маши". Это было большое разочарование !!!!
16 декабря 2022, 21:03
3
0
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Агент Лайков
17 декабря 2022, 10:01
Оценка
СКУЧНЫЙ ОЖИДАЛИ ЛУЧШЕ
17 декабря 2022, 10:01
0
0
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sasha.u1
21 декабря 2022, 00:39
Оценка
Маловато будет... И скучновато... Ничего нового. Хотя было довольно весело, и в большой компании с поп-корном приобретает особый колорит
21 декабря 2022, 00:39
0
0
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User
28 декабря 2022, 05:13
Оценка
Плохое качество и это просто сериал, а не мульфильм
28 декабря 2022, 05:13
0
0
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njnjrf
29 декабря 2022, 12:17
Оценка
ужас
29 декабря 2022, 12:17
0
0
Ответить
sizova_ns
29 декабря 2022, 13:44
Оценка
Сыну очень понравилось!!!Не хотел выходить из зала.
29 декабря 2022, 13:44
0
0
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nkvd06
4 января 2023, 11:43
Оценка
Мой отзыв специально в противопосьавлении нытикам. Основной мультфильм хоть и короток, но интересный и для детей и взрослых и да потом идут дополнительные серии и в этом главный плюс. Вы же идете в кинотеатр на этот мультфильм не для себя, а для ребенка и оценивать детские сеансы 0+ как обычное кино для взрослых не правильно. Смотрите по поведению ребенка. Моя дочь в три года отсидела полностью сеанс и ей понравилось, хотя в зале были дети с шилом в одном месте и если ваши дети такие лучше не ходите, не портите себе настроение и окоужающим
4 января 2023, 11:43
0
1
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Евгения Романова
5 января 2023, 11:25
Оценка
Это не нытье, а глобальное разочарование. Мультик идет 20 минут от заявленных 46. По факту идти в кинотеатр нет смысла. В 20 минут уложили обычные хулиганства Маши, это не полнометражка
5 января 2023, 11:25
0
0
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Наталия Шабанникова
21 февраля 2023, 14:15
Оценка
ОТЛИЧНЫЙ
21 февраля 2023, 14:15
1
0
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Смысла идти в кинотеатр нет, проще дождаться и посмотреть дома
Дочка была в шоке, что так быстро закончился мультик
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