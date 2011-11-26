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Юлия Зуникова
Yuliya Zunikova
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Персоны
Юлия Зуникова
Юлия Зуникова
Yuliya Zunikova
Дата рождения
26 ноября 2011
Возраст
14 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Москва, Россия
Актерское амплуа
Актер озвучки
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.9
Маша и медведь
(2009)
6.6
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
(2023)
6.3
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
(2022)
Фильмография Юлия Зуникова
Маша и медведь: Анимашки
детский
2023, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
6.6
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Masha i Medved v kino: Skazhite «Oy!»
детский, анимация
2023, Россия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
6.3
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
Masha i Medved v kino: 12 mesyatsev
анимация, семейный
2022, Россия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
6.9
Маша и медведь
комедия, детский
2009, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
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Новости о Юлия Зуникова
Вышел трейлер полнометражного мультфильма «Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!»
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