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Борис Кутневич
Boris Kutnevich
Киноафиша
Персоны
Борис Кутневич
Борис Кутневич
Boris Kutnevich
Дата рождения
30 ноября 1975
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Место рождения
Москва, СССР
Популярные фильмы
7.3
Маша и медведь
(2009)
6.5
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
(2023)
6.3
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
(2022)
Фильмография Борис Кутневич
Жанр
Все
Анимация
Детский
Комедия
Короткометражный
Приключения
Семейный
Год
Все
2023
2022
2009
Все
6
Фильмы
4
Сериалы
2
Актер
6
Маша и медведь: Анимашки
детский
2023, Россия
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6.5
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Masha i Medved v kino: Skazhite «Oy!»
детский, анимация
2023, Россия
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5.5
Маша и Медведь: Двойное веселье
Masha and the Bear: Twice the Fun
приключения, анимация, комедия
2023, Россия
6.3
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
Masha i Medved v kino: 12 mesyatsev
анимация, семейный
2022, Россия
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Маша и медведь
комедия, детский
2009, Россия
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7.3
Маша и медведь
Masha i Medved
семейный, короткометражный, анимация, комедия, детский
2009, Россия
Новости о Борис Кутневич
Вышел трейлер полнометражного мультфильма «Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!»
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