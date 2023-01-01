Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Наследник" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Муфаса: Король лев
Киноафиша Фильмы Муфаса: Король лев Муфаса: Король лев, 2024: актеры и роли
Mufasa: The Lion King Муфаса: Король лев 2024 / США
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Муфаса: Король лев, 2024: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Барри Дженкинс Барри Дженкинс Barry Jenkins
В ролях
Келвин Харрисон Келвин Харрисон Kelvin Harrison Jr. Аарон Пьер Аарон Пьер Aaron Pierre Сет Роген Сет Роген Seth Rogen Джон Кани Джон Кани John Kani Билли Айкнер Билли Айкнер Billy Eichner
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Дочь болотного царя
Дочь болотного царя
2023, США, драма, триллер
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
2023, Россия, комедия, криминал
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Страшилка и тайна города света
Страшилка и тайна города света
2023, Австралия, приключения, анимация, фэнтези
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
Related video
«Разные судьбы» чуть не запретили в СССР: все из-за настоящего названия
Дочери Якуниной выросли и стали еще больше похожи на Аверина: посудите сами
89-летняя Софи Лорен постоянно ест одно и то же блюдо: секрет молодости и красоты
Этот советский фильм не должны были снимать: режиссер пошел ради хита на обман
700 тысяч рублей за «Примадонну»: Киркоров как с цепи сорвался после возвращения бывшей
Эти 3 знака Зодиака, постоянно жалуются на жизнь: общаться с ними невозможно
Серая мышка: посмотрев на фото, поймете, как Казючиц затмила родную сестру
Кумиру советских женщин уже 85 лет: годы почти не изменили Челентано (фото)
Снимите это немедленно: по такой одежде легко понять, что вы провинциалка
Весь мир восхищался советской певицей: почему Миансарова внезапно исчезла с экранов
Тест: смогли бы вы выжить в «Игре престолов»?
Все считали, что сыграл самого себя: чем Мягков кардинально отличался от Лукашина
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше