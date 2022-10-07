«Ночной оборотень»: Рецензия Киноафиши

Известный охотник на нечисть Улисс Бладстоун умирает. Его жена собирает группу из самых опасных истребителей монстров, чтобы выбрать нового лидера. Во время торжественной церемонии в замке охотники должны пройти жестокий квест и забрать магический камень Бладстоун у жуткого существа, блуждающего по окрестностям. На церемонию врывается отвергнутая дочь Улисса Эльза (Лора Доннелли), которая по праву претендует на трон отца. Она объединяется с охотником Джеком Расселом (Гаэль Гарсиа Берналь), у которого есть парочка страшных секретов.

В последние несколько лет Marvel стали снимать истории не только про супергероев, но и делать центральными персонажами людей-монстров из комиксов, которые умеют справляться со своей темной стороной, как, например, в « Морбиусе », да и в целом заигрывать с ужасами – в том же « Докторе Стрэндже: В мультивселенной безумия ». Один из главных героев специального хоррор-выпуска «Ночной оборотень», вышедшего на Disney+, – Джек Рассел, потомок древних ликантропов, человек-волк, который пытается сдерживать своего внутреннего зверя.

Режиссером «Ночного оборотня» стал Майкл Джаккино – композитор, написавший музыку к «Рататую», «Вверх», «Суперсемейке» и новому «Бэтмену». Он же работал над саундтреком к спешлу Marvel.

Ночной оборотень

В своей дебютной ленте Джаккино ностальгирует по сериалу «Сумеречная зона», который смотрел в юности, и хоррорам 1930-х и 1960-х. Джаккино цитирует « Франкенштейна », «Старый темный дом» и « Дракулу » с Лугоши – например, в выпуске на время «оживляют» труп Улисса Бладстоуна, а «макияж» Джека Рассела с темными тенями под глазами, про который шутит один из охотников, заимствован из первых фильмов про вампиров и « Мумии » 1932 года, а стены замка украшены головами известных монстров не только из комиксов Marvel, но и из классических ужасов студии Universal. Однако по большей части этот экспериментальный спецвыпуск – ироничный и местами действительно пугающий трибьют «Лондонскому оборотню» 1935 года и «Проклятию оборотня», в некоторых сценах соблюдающий каноны жанра, – то же классическое напряжение и нервирующий, нагнетающий саундтрек, по звучанию одновременно напоминающий музыку из «Дракулы» и « Психо » Хичкока.

Однако Джаккино не полностью уводит «Ночного оборотня» в ужасы и оставляет характерные для кино Marvel динамичные сцены боя с противниками, которых не могло быть в монотонных старых хоррорах. С того момента, когда начинается охота за монстров, лента полностью сосредотачивается на эффектных сражениях, в которых охотники готовы убить друг друга, лишь бы заполучить Бладстоун. Эта затянувшаяся битва, к которой позже присоединяется взбесившейся оборотень, разрушает всю винтажную магию черно-белых хорроров, которая буквально гипнотизировала зрителя первые двадцать минут. В спецвыпуске жестокость, которой обычно много в фильмах ужасов про вервольфов, сглаживается с помощью элегантных переходов к черной комедии. Но парочку кровавых сцен, вдохновленных «Проклятием оборотня», Джаккино все же оставляет на десерт.

Ночной оборотень

У «Ночного оборотня» действительно очень красивая и даже идеальная черно-белая хоррор-стилизация в самом начале (цветным выпуск становится только в финале), а особое внимание уделяется превращению Джека Рассела в вервольфа. Его трансформация выполнена максимально детально, но скорее в стиле ужасов 80-х, того же «Американского оборотня в Лондоне». Однако создается впечатление, что Джаккино в своей дебютной работе хочет показать все и сразу и не может найти необходимый баланс между хоррором и супергеройским кино. Он то концентрируется на готической атмосфере в монохромных тонах, то на мрачных шутках, то на боевых сценах и совершенно забывает о сюжете и персонажах, каждый из которых по-своему интересен. Поэтому даже сам Джек Рассел выделяется всего в паре сцен, и хотелось бы видеть отдельный сериал или полноценный фильм про него.

Несмотря на некоторую скомканность повествования, у выпуска все же есть достоинства помимо ностальгических отсылок. Линия Джека Рассела и Эльзы, дочери Улисса Бладстоуна, получилась по-настоящему милой и теплой. Эти герои по сути отзеркаливают друг друга, поэтому между ними царит полное взаимопонимание. Эльза разочаровала отца, потому что не хотела убивать монстров, и была отвергнута своей семьей, а Джека боятся и не принимают окружающие из-за того, что он превращается в монстра. Химия между героями поразительная, но ее очень мало в выпуске, а хочется, чтобы их линия получила какое-то развитие. «Ночного оборотня» стоит похвалить еще и за то, что он поднимает вопрос: «Кто такие монстры на самом деле – запуганные странные существа, как Леший, или жестокие одержимые властью люди?» Режиссер пытается показать и другую сторону чудовищ и в каком-то смысле их очеловечивает, вызывая у зрителя сочувствие. Момент, в котором Рассел общается с Лешим как с другом, трогает до слез. Кстати, само появление чудовища – изящный оммаж на «Кинг-Конга» 1933 года. Сам Джек Рассел говорит, что монстр – это его часть, но не он сам. И это, пожалуй, главный вывод, который можно сделать, посмотрев выпуск.

Ночной оборотень

«Ночной оборотень» – не самый удачный микс ужасов, боевика и супергероики. Ему явно не хватает хронометража и гармонии жанров, хотя ожидания после трейлера были довольно высокими. Специальный выпуск – не совсем хоррор. Да, в нем есть элементы жанра, но это скорее история про принятие других, в том числе с их недостатками и внутренними «монстрами». Возможно, «Ночной оборотень» станет отправной точкой для будущих проектов Marvel с уклоном в хоррор, которые будут более успешными и продуманными.