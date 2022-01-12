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Лаура Доннелли
Лаура Доннелли
Laura Donnelly
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Лаура Доннелли
Laura Donnelly
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Дата рождения
20 августа 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Белфаст, Северная Ирландия, Великобритания
Рост
163 см
Биография Лауры Доннелли
Родилась 20 августа 1982 года. Белфаст, Северная Ирландия, Великобритания.
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Фильмография Лауры Доннелли
Привет, Картер
драма, комедия
2013, Великобритания
5.0
Страх
ужасы
2009, Великобритания
6.0
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Лаура Доннелли и Гаэль Гарсиа Берналь сыграют ведущие роли в хэллоуинском спецвыпуске Marvel
По данным СМИ, они сыграют вампира и оборотня.
Написать
12 января 2022 11:10
Супергероини и викторианская Англия: HBO представил трейлер сериала «Невероятные»
В ролике огласили точную дату премьеры.
Написать
24 марта 2021 11:24
Джосс Уидон покинул фантастический сериал, который он разрабатывал для HBO
Проект выпустят в 2021 году.
Написать
26 ноября 2020 11:35
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