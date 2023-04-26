Тит Андроник, 2015

Вернувшись в Рим после войны с готами, генерал Тит Андроник приводит с собой в качестве военнопленных готскую царицу Тамору и троих её сыновей. Решение Тита принести в жертву её старшего сына, чтобы задобрить духов его собственных погибших сыновей, и отказаться от титула императора запускает цепочку ужасающих событий: пыток, насилия и смерти. И в самом центре разворачивающегося кошмара неизменно оказывается злодейский мавр Аарон.

Экспериментальная и наполненная до краёв жестокостью, эта пьеса Шекспира, написанная с пугающей энергией, не замеченной более ни в одном произведении мастера, была одним из главных хитов раннего этапа его карьеры.

Вокруг постановки Люси Бэйли образца 2006 года в своё время поднялось немало шума из-за чрезвычайно реалистичного изображения насилия, от которого, по слухам, некоторые зрители даже лишались чувств. Киноверсия «Тита» станет кровавой жемчужиной киносезона 2015, не отпускающей внимание зрителей до самого печального конца.