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Тит Андроник
Киноафиша Фильмы Тит Андроник
Titus Andronicus

Тит Андроник, 2015

2015 / Великобритания
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О фильме

Вернувшись в Рим после войны с готами, генерал Тит Андроник приводит с собой в качестве военнопленных готскую царицу Тамору и троих её сыновей. Решение Тита принести в жертву её старшего сына, чтобы задобрить духов его собственных погибших сыновей, и отказаться от титула императора запускает цепочку ужасающих событий: пыток, насилия и смерти. И в самом центре разворачивающегося кошмара неизменно оказывается злодейский мавр Аарон.

Экспериментальная и наполненная до краёв жестокостью, эта пьеса Шекспира, написанная с пугающей энергией, не замеченной более ни в одном произведении мастера, была одним из главных хитов раннего этапа его карьеры.

Вокруг постановки Люси Бэйли образца 2006 года в своё время поднялось немало шума из-за чрезвычайно реалистичного изображения насилия, от которого, по слухам, некоторые зрители даже лишались чувств. Киноверсия «Тита» станет кровавой жемчужиной киносезона 2015, не отпускающей внимание зрителей до самого печального конца.

Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 26 апреля 2023
Возраст 16+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Люси Бэйли
В ролях
Уильям Хьюстон
Уильям Хьюстон
Йен Гелдер
Мэттью Нихэм
Стеффан Доннелли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Тит Андроник 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Музей победы
15:00 от 600 ₽
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«Тит Андроник» в кинотеатрах

Завтра 15 ср 24
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Музей победы г. Москва, пл. Победы, 3 
2D
15:00 от 600 ₽
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