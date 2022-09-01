Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Битва на озере - дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Битва на озере. Дублированный трейлер

Битва на озере. Дублированный трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 24 августа 2022
Битва на озере – Октябрь 1950 года. Опасаясь приближения американских войск к своей границе, Китай решает вступить в Корейскую войну. Защищать родную землю и Корею от империалистического вторжения отправляются многочисленные силы добровольцев, в том числе заслуженный командир У Цяньли. Его младший брат, желая доказать собственную состоятельность, записывается в армию и оказывается с Цяньли в одном корпусе. Братьев и их товарищей по оружию ждут столкновения с на голову лучше вооружённым противником, в том числе стратегически важная битва при Чосинском водохранилище.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Ferensy 1 сентября 2022, 14:57
По трейлеру просто огонь. Не может быть чтобы до показа в РФ у фильма был такой низкий рейтинг. (на 01.09.2022 - 5,3)

Схожу расскажу своё скромное.
1 сентября 2022, 14:57 Ответить
Андрей Иванов 3 сентября 2022, 13:18
Шикарный фильм, отлично на широком экране. Китайские фильмы это сегодня отличный эпик, Голивуд давно денег жмёт на спецэффекты
3 сентября 2022, 13:18 Ответить
Comon 6 сентября 2022, 19:51
Оценка
Даа, самый дорогой китайский фильм в истории, и это чувствуется. Я думал что ничего круче фильма Восемь сотен (2020) они уже не снимут, так нет же, аккурат на следующий же год они снимают ещё более эпохальный фильмец. Это как наступление китайских машин, ей богу, одна лучше другой. И как мы их там всех побили в 45м, если такая крутотень. Но побили же. Значит у нас ещё круче всё, раз мы такую крутизну бьём. А так, даже в таком фильме чувствуется, что бардак у них там присутствует, в армии то, бегают, суетятся, под самолёты постоянно лезут, геройски конечно но.. А хде тамошние то самолёты, без прикрытия - беда конечно, это ещё как Жуков говорил. Но фильмец все равно эпохальный, денег вбито немеряно
6 сентября 2022, 19:51 Ответить
Weteran Mc 19 июня 2024, 00:00
Оценка
Реально сильный фильм с шикарными спецэффектами. Надеюсь, вторая часть будет не хуже. Моя оценка: 10 из 10. 👍
19 июня 2024, 00:00 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

5.7 Битва на озере
Битва на озере боевик, драма, исторический, 2021, Китай
Вверх по волшебному дереву - дублированный трейлер 01:08
Вверх по волшебному дереву  дублированный трейлер
Домовенок Кузя 2 - трейлер 2 02:55
Домовенок Кузя 2  трейлер 2
Последний богатырь. Колобок - трейлер 01:15
Последний богатырь. Колобок  трейлер
Рождение империи - тизер-трейлер 01:42
Рождение империи  тизер-трейлер
Дастур: Проклятие - дублированный трейлер 01:00
Дастур: Проклятие  дублированный трейлер
Хоттабыч - тизер 00:46
Хоттабыч  тизер
Большая земля - трейлер 01:43
Большая земля  трейлер
Лекарь 2: Наследие Авиценны - дублированный трейлер 02:10
Лекарь 2: Наследие Авиценны  дублированный трейлер
Смешарики. Сквозь вселенные - тизер 00:52
Смешарики. Сквозь вселенные  тизер
Битва моторов - тизер-трейлер 01:23
Битва моторов  тизер-трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше