Битва на озере
– Октябрь 1950 года. Опасаясь приближения американских войск к своей границе, Китай решает вступить в Корейскую войну. Защищать родную землю и Корею от империалистического вторжения отправляются многочисленные силы добровольцев, в том числе заслуженный командир У Цяньли. Его младший брат, желая доказать собственную состоятельность, записывается в армию и оказывается с Цяньли в одном корпусе. Братьев и их товарищей по оружию ждут столкновения с на голову лучше вооружённым противником, в том числе стратегически важная битва при Чосинском водохранилище.
