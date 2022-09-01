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Битва на озере
Отзывы о фильме «Битва на озере»
Chang jin hu
Битва на озере
2021 / Китай
Трейлер
5.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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Ferensy
1 сентября 2022, 14:57
По трейлеру просто огонь. Не может быть чтобы до показа в РФ у фильма был такой низкий рейтинг. (на 01.09.2022 - 5,3)
Схожу расскажу своё скромное.
1 сентября 2022, 14:57
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Андрей Иванов
3 сентября 2022, 13:18
Шикарный фильм, отлично на широком экране. Китайские фильмы это сегодня отличный эпик, Голивуд давно денег жмёт на спецэффекты
3 сентября 2022, 13:18
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Comon
6 сентября 2022, 19:51
Оценка
Даа, самый дорогой китайский фильм в истории, и это чувствуется. Я думал что ничего круче фильма Восемь сотен (2020) они уже не снимут, так нет же, аккурат на следующий же год они снимают ещё более эпохальный фильмец. Это как наступление китайских машин, ей богу, одна лучше другой. И как мы их там всех побили в 45м, если такая крутотень. Но побили же. Значит у нас ещё круче всё, раз мы такую крутизну бьём. А так, даже в таком фильме чувствуется, что бардак у них там присутствует, в армии то, бегают, суетятся, под самолёты постоянно лезут, геройски конечно но.. А хде тамошние то самолёты, без прикрытия - беда конечно, это ещё как Жуков говорил. Но фильмец все равно эпохальный, денег вбито немеряно
6 сентября 2022, 19:51
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Схожу расскажу своё скромное.
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