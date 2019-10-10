Захар Беркут, 2019

1241 год. Монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, истребляя все на своём пути и захватывая пленных. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Ночью несколько местных охотников, братья Беркуты, тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. Узнав об этом, Бурунда приходит в ярость и решает отомстить, уничтожив местные поселения. Для этого он находит предателя среди местных, который открывает ему тайный проход в горах. Однако у горских охотников под предводительством Захара Беркута есть свой план, как раз и навсегда остановить врага.
|26 августа 2022
|Латвия
|N12
|28 февраля 2020
|Литва
|N-13
|10 октября 2019
|Нидерланды
|16
|10 октября 2019
|Украина