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Захар Беркут Захар Беркут
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The Rising Hawk

Захар Беркут, 2019

2019 / Украина
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

1241 год. Монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, истребляя все на своём пути и захватывая пленных. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Ночью несколько местных охотников, братья Беркуты, тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. Узнав об этом, Бурунда приходит в ярость и решает отомстить, уничтожив местные поселения. Для этого он находит предателя среди местных, который открывает ему тайный проход в горах. Однако у горских охотников под предводительством Захара Беркута есть свой план, как раз и навсегда остановить врага.

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 30 ноября 2020
Премьера в мире 10 октября 2019
Режиссер
Ахтем Сейтаблаев
В ролях
Роберт Патрик
Роберт Патрик
Томми Флэнаган
Томми Флэнаган
Поппи Дрейтон
Поппи Дрейтон
Алекс МакНиколл
Алекс МакНиколл
Элисон Дуди
Элисон Дуди
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Захар Беркут 1 постер
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Вышка
Вышка
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