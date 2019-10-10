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Постер фильма Захар Беркут
5.8
Киноафиша Фильмы Захар Беркут
5.8

Захар Беркут

, 2019
The Rising Hawk
Украина / боевик, драма, исторический / 18+
Постер фильма Захар Беркут
5.8

О фильме

1241 год. Монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, истребляя все на своём пути и захватывая пленных. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Ночью несколько местных охотников, братья Беркуты, тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. Узнав об этом, Бурунда приходит в ярость и решает отомстить, уничтожив местные поселения. Для этого он находит предателя среди местных, который открывает ему тайный проход в горах. Однако у горских охотников под предводительством Захара Беркута есть свой план, как раз и навсегда остановить врага.

В ролях

Роберт Патрик
Роберт Патрик
Zakhar
Томми Флэнаган
Томми Флэнаган
Tugar
Поппи Дрейтон
Поппи Дрейтон
Myroslava
Алекс МакНиколл
Алекс МакНиколл
Maksim
Элисон Дуди
Элисон Дуди
Rada
Tserenbold Tsegmid
Burunda
Роки Майерс
Роки Майерс
Ivan
Оливер Тревена
Оливер Тревена
Bohun
Андрей Исаенко
Андрей Исаенко
Petro
Олег Волощенко
Gard
Режиссер Ахтем Сейтаблаев, Джон Винн
Сценарист Ярослав Войцешек, Рич Ронат
Композитор Джош Этчли
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Украина
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 10 октября 2019
Премьера в мире 10 октября 2019
Дата выхода
26 августа 2022 Латвия N12
28 февраля 2020 Литва N-13
10 октября 2019 Нидерланды 16
10 октября 2019 Украина
Сборы в мире $1 560 697
Производство Cinemaday, Kinorob, Государственное агентство Украины по вопросам кино
Другие названия
The Rising Hawk, Fall of a Kingdom, Захар Беркут, Alistamatud, Asediul, El vuelo del halcón, Karpaty: miłość i zdrada, Nenugalėti, Neuzvaramā cilts, O Voo do Falcão, The Rising Hawk - L'ascesa del falco, The Rising Hawk: Battle for the Carpathians, Zachar Berkut, Zahar Berkut, Zakhar Berkut, Zlatá horda, 驯鹰者的崛起

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Обновлено 22 августа 2022

Отзывы о фильме

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