Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Огненные колесницы Огненные колесницы
Киноафиша Фильмы Огненные колесницы Фильмы похожие на Огненные колесницы
Chariots of Fire Огненные колесницы 1981 / Великобритания
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Огненные колесницы

Вся информация о фильме
Влюбленный Шекспир
Влюбленный Шекспир
комедия, мелодрама, драма 1998, США / Великобритания
7.0
Английский пациент
Английский пациент
военный, мелодрама 1996, США
8.0
Шофер Мисс Дэйзи
Шофер Мисс Дэйзи
комедия, драма 1989, США
7.0
Последний император
Последний император
биография, исторический, драма 1987, Франция / Великобритания / Италия / Китай
6.0
Из Африки
Из Африки
биография, мелодрама, драма 1985, США
7.0
Парни что надо
Парни что надо
драма, исторический, приключения 1983, США
7.0
Язык нежности
Язык нежности
комедия, драма, мелодрама 1983, США
8.0
Ганди
Ганди
драма, исторический, биография 1982, Великобритания / Индия
8.0
Обыкновенные люди
Обыкновенные люди
драма 1980, США
7.0
Крамер против Крамера
Крамер против Крамера
драма 1979, США
7.0
Паттон
Паттон
биография, драма, военный 1970, США
7.0
Человек на все времена
Человек на все времена
биография, драма, исторический 1966, Великобритания
7.0
Вестсайдская история
Вестсайдская история
драма, мюзикл, мелодрама 1961, США
7.0
Я мечтала об Африке
Я мечтала об Африке
драма 2000, США
7.0
Альтамира
Альтамира
драма, исторический 2016, Испания / Великобритания / Франция
5.0
Моя веселая жизнь
Моя веселая жизнь
комедия, мелодрама, драма 1999, США / Великобритания
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше