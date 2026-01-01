Меню
Киноафиша Фильмы Огненные колесницы Награды и номинации фильма Огненные колесницы

Награды и номинации фильма Огненные колесницы 1981

Оскар 1982 Оскар 1982
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 1981 Каннский кинофестиваль 1981
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Победитель
Лучший актер второго плана
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1982 Золотой глобус 1982
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
Лучший фильм
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Best Supporting Artist
Победитель
Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Премия BAFTA за лучший дизайн производства: с 1969 года
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Best Supporting Artist
Номинант
 Best Screenplay
Номинант
 Best Direction
Номинант
 Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1981 Кинофестиваль в Торонто 1981
Приз зрительских симпатий
Победитель
